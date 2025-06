Fras-le estuda oferta subsequente de até R$ 300 milhões

A Fras-le (FRAS3), uma das principais fabricantes de autopeças do Brasil, está considerando realizar uma oferta pública subsequente para ampliar sua base de investidores e aumentar a liquidez de suas ações no mercado. A empresa estima levantar R$ 300 milhões.

A operação da empresa envolverá tanto a distribuição primária de ações quanto uma oferta secundária, com ações provenientes da sua controladora indireta, a holding Dramd.

Caso seja bem-sucedida, a Dramd destinará os recursos líquidos provenientes da venda das ações para realizar um aumento de capital na Randoncorp, controladora direta da Fras-le.

O mercado reagiu de forma positiva diante da possibilidade da oferta. As ações da Fras-le avançam 1,59% e as da Randon registram forte alta de 4,86%, às 15h40 (horário de Brasília).

A companhia contratou o BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME) e o Itaú BBA para conduzirem a oferta, que será destinada exclusivamente a investidores profissionais, com esforços de colocação também no exterior.

Como parte das preparações para a operação, a Fras-le decidiu descontinuar o guidance previamente divulgado. A decisão de ajustar a política de projeções visa alinhar os procedimentos internos com as práticas recomendadas pelos auditores e consultores envolvidos na transação.