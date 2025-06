CEO do JPMorgan manda recado sobre economia: 'Não esperem que tudo seja fácil'

“É a vida”. Essa foi a resposta de Jamie Dimon, CEO do JPMorgan Chase, ao ser questionado sobre os desafios econômicos enfrentados por empresas nos Estados Unidos. A declaração foi feita em Washington, no dia 17 de junho, durante um evento do Business Roundtable voltado a líderes empresariais, segundo apuração do Business Insider.

Segundo Dimon, companhias não deveriam se surpreender com períodos de instabilidade econômica. Para ele, é um erro planejar o futuro com base em previsões de curto prazo. “Não compro essa ideia de que temos o direito de esperar que tudo seja constantemente fácil”, afirmou. “Haverá problemas econômicos.”

Apesar das dificuldades, Dimon defende que empresas mantenham seus planos de longo prazo. O CEO comentou que o JPMorgan pode ajustar projetos, mas seguindo um plano previamente estabelecido. “Não fazemos quase nada no estilo ‘liga e desliga’, seja em treinamento, contratações, tecnologia ou expansão”, afirmou. “Temos um plano e seguimos com ele, adaptando-nos aos ciclos da economia.”

O executivo também alertou que decisões reativas podem enfraquecer programas em andamento, como iniciativas voltadas à formação de jovens profissionais. “Não mudem seus planos”, reforçou.

A fala de Dimon contrasta com o tom mais cauteloso de outros líderes empresariais que, segundo o Business Insider, têm usado a palavra “incerteza” com frequência em reuniões de resultados.