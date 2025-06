Plataforma de autopeças conecta consumidor a desmanches licenciados para acelerar economia circular

Na Semana do Meio Ambiente a Copart lança oficialmente a Achar Peças, plataforma com uma proposta promissora: unir leilões extrajudiciais de veículos enquanto facilita as operações de desmanches e atende à crescente demanda do consumidor final.

Por meio do Achar Peças, donos de veículos podem encontrar modelos recém-adquiridos por desmanches licenciados pelo Detran. O contato com os desmanches é direto e o consumidor pode avaliar se as peças necessárias para reparo do seu automóvel estão disponíveis.

Do lado dos desmanches, aqueles que são cadastrados no site de leilões da multinacional podem arrematar um veículo e imediatamente disponibilizá-lo na plataforma Achar Peças.

O lançamento acontece nos dias 06 e 07 de junho, na quarta edição da ReciclaAuto – evento de alta importância para o setor cujo a Copart é patrocinadora ouro.

Crescimento do setor de autopeças e da economia circular dão o sinal verde para a empreitada

O principal objetivo da plataforma é criar alta sinergia com as movimentações do setor de peças automotivas. Em pleno crescimento, ele movimentou R$ 260 bilhões em 2024, um aumento de 13% se comparado a 2023 – dados do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças).

No primeiro trimestre deste ano, a indústria de autopeças também apresentou alta de 17,8% no faturamento líquido. Esse crescimento é atribuído, em parte, ao envelhecimento da frota nacional, que atualmente possui uma média de idade de 12,8 anos para veículos a combustão, aumentando a necessidade de manutenção e substituição de peças.

Disponibilizando uma plataforma, que conecta o consumidor a mais de 1700 desmanches parceiros, a companhia mira contribuir com o avanço da economia circular no setor automotivo e com as crescentes operações dos desmanches.

“A valorização da economia circular no setor automotivo reflete um movimento global de repensar o ciclo de vida dos veículos, priorizando o reaproveitamento de componentes e a redução do desperdício”, diz Adiel Avelar, presidente da Copart no Brasil.

Quem pode anunciar no Achar Peças?

Enquanto o consumidor acessa a plataforma por meio de uma página na web, os desmanches a acessam por meio de um aplicativo. As companhias que desejarem divulgar seus produtos no aplicativo Achar Peças precisam atender a critérios rigorosos.

Entre as exigências, destacam-se:

Cadastro na Copart ,

Ser um desmanche credenciado,

Garantir o cumprimento de todas as regulamentações,

Aceitar os termos e condições de uso.

Disponibilizar fotos e informações detalhadas de cada produto.

Os desmanches também podem cadastrar veículos adquiridos em outras empresas além da Copart. Todos os anúncios cadastrados ficam disponíveis por 120 dias.

“A digitalização do segmento tem sido uma aliada fundamental. Plataformas como o Achar Peças viabilizam o encontro entre oferta e demanda de peças usadas de forma ágil, rastreável e segura”, conclui Avelar.

