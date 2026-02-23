Focus, balanço da Gerdau, tarifas e Lula na Coreia: o que move os mercados

Os mercados iniciam a semana nesta segunda-feira, 23, atentos a uma agenda econômica cheia de indicadores e discursos de autoridades, além de balanços corporativos que podem movimentar os papéis negociados.

Na Alemanha, às 6h, será divulgado o índice de Clima de Negócios Ifo, com dados sobre condições atuais e expectativas empresariais. A Itália apresenta, no mesmo horário, o índice de preços ao consumidor (CPI) de janeiro em sua versão final.

Nos Estados Unidos, a atenção se volta para o Índice de Atividade Nacional do Federal Reserve (Fed) de Chicago às 10h, encomendas à indústria às 12h, e o índice de atividade empresarial do Fed de Dallas às 12h30.

Discursos de autoridades monetárias também entram na agenda: Christopher Waller, diretor do Fed, às 10h30, e Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, às 14h30.

No Brasil, a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga às 8h a Confiança do Consumidor de fevereiro, após queda de 90,2 pontos em dezembro para 87,3 pontos em janeiro. Às 8h30, o Banco Central publica o Boletim Focus, trazendo projeções para os principais indicadores econômicos.

À tarde, às 15h, a Secretaria de Comércio Exterior (Secex) divulga a balança comercial semanal de fevereiro.

O calendário corporativo também ganha destaque. No Brasil, a Gerdau divulga balanço após o fechamento, enquanto Vivo e Irani divulgam resultados antes da abertura. Nos Estados Unidos, a Domino’s Pizza entra na agenda de balanços.

Tarifas, Lula e Vale também no radar

No cenário político e geopolítico, o presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou no final de semana aumento das tarifas globais de 10% para 15%, após decisão da Suprema Corte americana que declarou ilegais tarifas recíprocas impostas em abril do ano passado.

No setor de commodities, a Vale (VALE3) e as indianas Adani Ports e NMDC assinaram acordo para desenvolver uma instalação de mistura de minério de ferro na zona econômica especial do porto de Gangavaram, na Índia.

O projeto amplia a capacidade do porto para 75 milhões de toneladas e fortalece a cadeia de exportação de minério de ferro do país.

O Ibovespa vem de uma sexta-feira histórica, quando fechou em alta de 1,06%, aos 190.534,42 pontos, renovando máximas intradiárias e recordes de fechamento, impulsionado principalmente pela decisão da Suprema Corte americana que limitou a imposição de tarifas pelo presidente Trump.

A valorização foi disseminada, com destaque para a Vale, enquanto ações da Petrobras tiveram desempenho misto.

Além disso, no radar de autoridades, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa de reuniões bilaterais e ampliadas com o presidente da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, em Seul, às 10h45 e 11h15, e encerra o Encontro Empresarial Brasil-Coreia às 16h. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acompanha o presidente em ambos os eventos.