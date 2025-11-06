Invest

Lucro do Fleury cai 3% no 3ª tri, para R$ 185 milhões

Resultado foi afetado por maiores investimentos em TI e taxas de juros elevadas

Fleury: Ebitda subiu 11% e margem ficou estável (Grupo Fleury/Divulgação)

Redação Exame

Publicado em 6 de novembro de 2025 às 18h32.

O Fleury (FLRY3) registrou queda de 3% no lucro líquido no terceiro trimestre de 2025 em relação a igual período de 2024, saindo de R$ 190,7 milhões para R$ 184,9 milhões, afetado negativamente pelo aumento nas taxas de juros e de um patamar mais elevado de depreciação e amortização por maiores investimentos em TI e Digital.

O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda, na sigla em inglês) foi de R$ 599,4 milhões, alta anual de 11,5%. A margem Ebitda ficou praticamente estável na base anual.

A receita bruta somou R$ 2,379 bilhões no terceiro trimestre de 2025, crescimento de 11,5% na comparação com igual etapa de 2024.

O volume de exames totalizou 44,3 milhões neste trimestre, com expansão de 15,6% reflexo do crescimento orgânico, auxiliado pelo efeito inorgânico da aquisição de Confiance e Hemolab.

O lucro bruto atingiu a cifra de R$ 615,8 milhões no 3T25, um aumento de 10,6% na comparação com igual etapa de 2024. A margem bruta foi de 28,1% no 3T25, baixa de 0,3 p.p. na comparação ano a ano.

Já o resultado financeiro representou despesa de R$ 130,2 milhões com aumento de 105
bps em relação ao mesmo período do ano anterior. A despesa financeira foi impactada pela elevação de juros e aumento da dívida bruta. Já a receita financeira foi beneficiada por maior nível de juros e posição de caixa.

Em 30 de setembro de 2025, a dívida líquida da companhia era de R$ 2,038 bilhões, um recuo de 12,1% na comparação com o final de junho de 2025.

O indicador de alavancagem financeira, medido pela dívida líquida/Ebitda ajustado, ficou em 1,0 vez em setembro/25, queda de 0,1 p.p. em relação ao mesmo período de 2024.

