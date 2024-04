Enauta (ENAT3), 3R (RRRP3), Cemig (CMIG4), Marisa (AMAR3): o que movimenta as empresas na bolsa hoje

O Ibovespa desta terça-feira, 2, será marcado pelos movimentos corporativos das empresas listadas. Hoje, os investidores vão ficar de olho na Enauta (ENAT3), 3R (RRRP3), Cemig (CMIG4), Marisa (AMAR3), entre outros. Confira a seguir quais são os principais destaques das companhias.

Enauta (ENAT3) e 3R (RRRP3)

A Enauta apresentou uma proposta de fusão com a 3R Petroleum na noite de segunda-feira. O negócio, se combinado, criaria uma empresa de cerca de R$ 16 bilhões em valor de mercado. A proposta contempla a emissão de novas ações da 3R e troca por ações da Enauta, resultando em uma nova empresa com composição do capital social de 53% dos acionistas atuais da 3R e 47% dos atuais acionistas da Enauta, representando um prêmio de 12% ao valor de mercado.

Cemig (CMIG4)

A Cemig informou a publicação do edital para a realização do leilão público que visa a transferência onerosa do direito de exploração dos serviços de geração de energia elétrica de 4 PCH/UHEs – uma da Cemig GT e três de subsidiárias integrais. Em fato relevante, a companhia destaca que o leilão será presencial na B3, previsto para a data de 3 de julho, e que o valor mínimo para o lote único das usinas é de R$ 29,1 milhões.

Marisa (AMAR3)

A Marisa adiou mais uma vez a divulgação do seu balanço de resultados referentes ao ano passado. Em fato relevante, a varejista diz que “eventos ocorridos ao longo de 2023 adicionaram um volume considerável de novas informações e verificações que, por sua vez, atrasaram o cronograma de preparação das demonstrações financeiras auditadas”. Com isso, os números devem ser divulgados até a assembleia geral ordinária, marcada para o dia 30 de abril.