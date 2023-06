Dexco fecha unidade de louças em Queimados, no Rio de Janeiro

A Dexco (DXCO3) informou encerrou hoje as operações da unidade de louças em Queimados, cidade do Rio de Janeiro. Com esta iniciativa, a companhia busca otimizar o uso de seus ativos industriais.

A empresa manterá produção nas unidades industriais de Recife (PE), João Pessoa (PB) e Jundiaí (SP), o que permitirá suprir a unidade fechada.

"Os ativos operacionais serão oportunamente remanejados para as outras unidades, buscando melhor produtividade e eficiência. O dispêndio envolvido no encerramento das atividades da unidade não é material e será compensado pela redução dos custos fixos e ganhos operacionais no curto prazo", diz a Dexco em comunicado.