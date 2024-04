Disparada do dólar e possível fusão entre Enauta e 3R: os assuntos que movem o mercado

Com a disparada do dólar na última segunda-feira, 1º de abril, fechando em R$ fechou em R$ 5,059, a maior cotação dos últimos seis meses, o Banco Central fará o primeiro leilão adicional de swap cambial tradicional nesta terça-feira.

O BC fará um leilão adicional de até 20 mil contratos de swap cambial, o equivalente a US$ 1 bilhão. No ano passado, o BC não colocou dinheiro novo no mercado, apenas promoveu a rolagem de linhas e do estoque de swaps cambiais.

Em nota, o Banco Central informou que a medida será tomada para atender a uma demanda gerada pelo resgate do título NTN-A3, atrelado ao câmbio, previsto para 15 de abril.

1ª prévia do Ibovespa

A primeira prévia da nova carteira do Ibovespa B3, principal indicador do desempenho das ações mais negociadas da Bolsa, que vai vigorar de 06 de maio de 2024 a 30 de agosto de 2024, conta com 88 papéis de 85 empresas brasileiras (ações ordinárias, ON, e preferenciais, PN, de uma mesma companhia também podem integrar o indicador). A prévia, com base no fechamento do pregão de 28 de março de 2024, registra a entrada das empresa Auren (AURE3) e Vivara (VIVA3), e não registrou saídas.

Proposta de fusão

A Enauta apresentou uma proposta de fusão com a 3R Petroleum na noite de segunda-feira. O negócio, se combinado, criaria uma empresa de cerca de R$ 16 bilhões em valor de mercado.

A proposta contempla a emissão de ovas ações da 3R e troca por ações da Enauta, resultando em uma nova empresa com composição do capital social de 53% dos acionistas atuais da 3R e 47% dos atuais acionistas da Enauta, representando um prêmio de 12% ao valor de mercado.

Em carta divulgada, a Enauta afirma que a produção potencial da combinação dos negócios supera 100 mil barris de óleo equivalente em com oportunidade de crescimento composto nos próximos 5 anos, e reservas operadas superiores a 770 milhões de barris.

"A transação cria oportunidade de ganhos significativos pela captura de sinergias operacionais, financeiras e comerciais, em especial as associadas à alocação de capital. Espera-se com a transação o aumento da liquidez da ação da companhia combinada e do seu ADTV (average daily trading volume) de maneira a levar à posição de destaque na B3 com potencial ingresso em índices globais. A transação alavanca potencial para rápida reprecificação das ações e títulos, superando a soma atual do valor de mercado

individual das duas empresas."