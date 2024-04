Ibovespa opera perto da estabilidade e dólar perde força após máximas

O Ibovespa opera perto da estabilidade nesta terça-feira, 2, tentando se equilibrar entre um dia positivo para as commodities e o clima negativo que vem do mercado americano.

Ibovespa agora

Ibovespa: - 0,07%, aos 126.891 pontos

Nos Estados Unidos, o rendimento dos títulos segue em alta, prejudicando a renda variável. O movimento vem na esteira da percepção dos investidores sobre a tendência de juros nos EUA. Dados da inflação da última semana e divulgações fortes da economia na última segunda-feira reduziram as expectativas de que a taxa de juros seja cortada na próxima reunião do Fed, banco central americano, em junho.

Os mercados já haviam tido um dia de queda ontem, e o clima negativo continua nesta terça-feira.

Por outro lado, o dia é positivo para as commodities, em especial para o petróleo, que alcançou nova máxima em cinco meses com a escalada das tensões no Oriente Médio. O petróleo Brent, referência para os papéis da Petrobras (PETR4), é negociado em alta de mais de 1%.

As ações da petroleira, por sua vez, operam em alta. Dia de ganhos também para os papéis da Vale (VALE3), empresa de maior peso na carteira teórica do índice. O minério de ferro subiu 3,09% em Dalian, na China.

Vale (VALE3) : + 0,80%

Petrobras (PETR3) : + 0,62%

Petrobras (PETR4): + 0,50%

Dólar

O dólar opera em baixa na manhã desta terça-feira, 2, reduzindo o ritmo da véspera de olho, também, na valorização dos rendimentos dos Treasuries.

A pressão baixista vem também da valorização de commodities e com a previsão de um leilão extraordinário do Banco Central de até US$ 1 bilhão em swap cambial, que será realizado no início da tarde.

É a primeira vez desde dezembro de 2022 que o BC intervém no câmbio. Ontem, a moeda americana fechou a R$ 5,0591 em alta de 0,87% – a maior cotação desde 13 de outubro, após encerrar o primeiro trimestre com ganhos de 3,34%.

Focus

Os investidores avaliam ainda o boletim Focus. A expectativa para a inflação deste ano ficou em 3,75%. Para 2025, foco principal da política monetária, a projeção também permaneceu estável, em 3,51%.

Quanto às projeções da taxa Selic, o mercado manteve em 9% a mediana para a Selic no final deste ano e em 8 50% para 2025. Para o Produto Interno Bruto (PIB), a expectativa para o crescimento deste ano foi elevada de 1,80% para 1,85%.

*Com informações de Estadão Conteúdo