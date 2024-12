Dólar fecha em queda de 0,84% a R$ 6,0721 com atuação do BC e pacote fiscal

O dólar fechou esta sexta-feira, 20, em queda de 0,84%, cotado a R$ 6,0721. Apesar da baixa no dia, a moeda americana acumulou uma alta semanal de 0,68%. Durante o pregão, o dólar oscilou entre R$ 6,0458 e R$ 6,1140.

O principal fator que influenciou o câmbio foi a intervenção do Banco Central (BC). Nesta sexta-feira, o BC ofertou US$ 7 bilhões, sendo US$ 3 bilhões em leilão à vista — que retira o valor do caixa do BC — e US$ 4 bilhões em leilão com recompra, onde o valor retorna ao caixa da instituição.

Com essa ação, o BC acumulou US$ 23,760 bilhões em intervenções em dezembro, desde o dia 12. Esse montante representa a maior intervenção da história, superando os US$ 23,354 bilhões registrados em março de 2020, no início da pandemia de covid-19. O pacote fiscal aprovado pelo Congresso também contribuiu para a redução da pressão cambial.

Lula e Gabriel Galípolo reforçam autonomia do BC

Durante a tarde, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou um vídeo ao lado de Gabriel Galípolo, futuro presidente do Banco Central em 2025. Lula destacou a importância da autonomia do BC e a luta pela estabilidade econômica: “A estabilidade econômica e o combate à inflação são as coisas mais importantes para proteger o salário e o poder de compra das famílias brasileiras.”

Além de Galípolo, os ministros Fernando Haddad, Simone Tebet e Rui Costa participaram do vídeo, reforçando o compromisso com as diretrizes do Banco Central.