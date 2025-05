Dólar fecha em leve queda e encerra semana cotado a R$ 5,66

O dólar fechou em queda de 0,16%, cotado a R$ 5,668, depois de oscilar entre R$ 5,662 e R$ 5,713 nesta sexta-feira, 16. Na semana, moeda subiu 0,26%.

Ontem, a moeda americana disparou diante de notícias de que o governo estaria preparando um aumento do Bolsa Família, bem como medidas de expansão de crédito. A divisa brasileira se afastou das máximas depois que o governo negou o reajuste e de o ministro Fernando Haddad vir a público para reforçar o compromisso com o cumprimento da meta fiscal.

Para analistas, apesar das incertezas sobre o cumprimento da meta fiscal, o atual patamar de juros mantém a renda fixa doméstica atraente ao investidor estrangeiro. Há, ainda, a expectativa de dois cortes de juros pelo Federal Reserve neste ano, limitando o potencial de alta do dólar.

Hoje foi divulgado nos Estados Unidos que o número de novas moradias iniciadas em abril subiu 1,6%, para 1,361 milhão, abaixo da expectativa de alta de 2,7%. Já as licenças para construção caíram 4,7% no mês, para 1,412 milhão, resultado pior que a projeção de queda de 2,7%. Na comparação anual, os dois indicadores mostraram retração.

Já o índice de sentimento do consumidor dos Estados Unidos caiu para 50,8 pontos em maio na leitura preliminar. Em abril, era de 52,2 pontos. O resultado ficou bem abaixo da estimativa média de alguns analistas, de 53,5 pontos.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é amplamente utilizado por empresas e instituições financeiras em operações de curto prazo, oferecendo uma cotação com base no valor real de mercado no momento da transação.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro é uma cotação projetada para contratos de compra e venda de dólares a serem liquidados em datas futuras. Esse tipo de dólar é negociado na Bolsa de Valores, permitindo que empresas e investidores se protejam contra a volatilidade cambial. A cotação do dólar futuro pode variar bastante, pois leva em consideração as expectativas do mercado sobre a economia.