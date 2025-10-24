Invest

Dólar fecha em leve alta, mas acumula queda de 0,24% na semana

Apesar da expectativa de novo corte de juros nos EUA, a moeda subiu 0,11% no pregão desta sexta-feira, 24

(Designed by/Freepik)

Redação Exame

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 17h50.

O dólar fechou em leve alta frente ao real nas negociações desta sexta-feira, 24, mesmo após a divulgação de dados da inflação nos Estados Unidos reforçarem a possiblidade de um novo corte de juros na taxa básica do país. A moeda norte-americana subiu 0,11%, vendida a R$ 5,392.

Logo após a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor dos EUA, o CPI, a divisa chegou a recuar, mas o movimento não se sustentou. Na semana, porém, o dólar acumula desvalorização de 0,24%.

A inflação dos Estados Unidos mostrou uma perda de ritmo ao fechar o mês de setembro em 0,3%, segundo o Escritório de Estatísticas do Trabalho do Departamento do Trabalho. A variação é inferior à registrada em agostom de 0,4%, e figura abaixo das expectativas dos analistas que apontavam para a renovação da taxa de 0,4%.

"Dá para dizer que a inflação não está necessariamente desacelerando, mas também não surpreende para cima - e, olhando os componentes, a dinâmica parece favorável. O mercado reagiu bem: bolsas em alta e juros futuros em queda, refletindo a leitura de que o cenário abre espaço para cortes de juros à frente, já que a inflação se mostra mais benigna do que se temia", afirmou William Castro Alves, estrategista-chefe da Avenue.

A próxima reunião do Federal Reserve (Fed), o banco central norte-americano, acontece na próxima semana e a expectativa do mercado é de que haja mais um corte na taxa de juros, hoje em 4% e 4,25%, dando continuidade à redução da reunião anterior.

Operadores precificam quase 100% de probabilidade de um novo corte de 0,25 ponto percentual no próximo encontro, segundo a ferramenta CME FedWatch.

De todo modo, devido ao shutdown do governo americano, os operadores também afirmam que é difícil contextualizar esse resultado sem outras estatísticas econômicas.

"A nossa expectativa é que o shutdown, na margem, seja uma fonte de desaceleração da economia americana, especialmente se a duração superar 30 dias, assim, esperamos que o Fed corte a taxa de juros na reunião da próxima semana em 25 pontos base, repetindo a dose na reunião de dezembro", disse André Valério, economista sênior do Inter.

O que é o dólar à vista

O dólar à vista é o valor negociado no mercado de câmbio para liquidação imediata, geralmente em até dois dias úteis. Esse tipo de câmbio é bastante utilizado em operações de curto prazo feitas por empresas e instituições financeiras.

A cotação do dólar à vista reflete o valor real de mercado no momento da transação, oferecendo transparência para quem precisa fechar negócios com rapidez.

O que é o dólar futuro

O dólar futuro corresponde a contratos de compra e venda da moeda para liquidação em uma data futura. Essa modalidade é negociada na Bolsa de Valores e ajuda empresas e investidores a se protegerem da volatilidade cambial.

Sua cotação varia conforme as expectativas do mercado em relação à economia, podendo se distanciar bastante do dólar à vista em momentos de incerteza.

