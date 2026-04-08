Dolar cai mais de 1% e chega a R$ 5,10 com cessar-fogo

O dólar abriu o pregão desta quarta-feira, 8, com queda de quase 1,5%, chegando a R$ 5,079, influenciado pela forte queda no preço do petróleo após o cessar-fogo entre Estados Unidos e Irã. A última vez que fechou abaixo de R$ 5,10 foi em maio de 2024.

O anúncio de trégua entre os dois países alimenta a expectativa de que ocorra a reabertura do Estreito de Hormuz, rota por onde passam cerca de 20% do fornecimento global da commodity antes da guerra.

Após o anúncio de Donald Trump na noite de ontem, o contrato para junho do barril do petróleo do tipo Brent, é negociado em baixa superior a 15%. Já o barril do petróleo WTI, referência no mercado norte-americano, recuava 17%.

O que aconteceu?

Os Estados Unidos e o Irã anunciaram um cessar-fogo de duas semanas após 40 dias de guerra, horas antes do prazo final imposto por Trump para a reabertura do Estreito de Ormuz.

O acordo prevê a suspensão imediata das operações ofensivas americanas contra o território iraniano, condicionada à retomada da navegação na principal rota energética do mundo.

Segundo um alto funcionário dos EUA ao Wall Street Journal, o país americano interrompeu todos os ataques.

A trégua ocorre após semanas de escalada militar e sucessivos ultimatos. Pouco antes do acordo, Trump voltou a ameaçar destruir a infraestrutura iraniana caso Teerã não cedesse até o prazo final.