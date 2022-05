Disney (DISB34) tem lucro em queda no 1T22 mas streaming surpreende

A Disney (DISB34) divulgou nesta quinta-feira (12) seus resultados do primeiro trimestre de 2022 (o segundo trimestre, segundo as regras tributárias dos Estados Unidos).

A Disney registrou um receita de US$ 19,3 bilhões nos primeiros três meses do ano, superando o consenso do mercado que previa uma receita de US$ 18,9 bilhões.

O lucro líquido do período da Disney, entretanto, caiu no primeiro trimestre do ano em relação ao mesmo período do ano passado: US$ 470 bilhões de 2022 contra US$ 901 bilhões de 2021.

Disney+ surpreende os analistas

Os analistas ficaram surpresos com o desempenho das assinaturas do serviço de streaming Disney+, que atingiu 137,7 milhões de usuários no final de março, contra uma previsão do mercado de 135,06 milhões.

Com isso, a Disney ganhou 7,9 milhões de novos assinantes, eliminando os temores de um declínio de assinantes, experimentado pela concorrente Netflix.

Se considerarmos todas as plataformas de streaming do grupo como um todo, portanto também ESPN Plus e Hulu, os assinantes no período chegaram a 205 milhões.

“Nossos fortes resultados no segundo trimestre, incluindo o fantástico desempenho dos parques nacionais e crescimento constante em nossos serviços de streaming - com 7,9 milhões de assinantes Disney + adicionados no trimestre e total de assinaturas em todas as nossas ofertas diretas. - consumidores acima de 205 milhões - provaram uma vez novamente que estamos em uma liga própria”, declarou o CEO da DisneyBobChapek.

O objetivo do CEO é chegar em 230-260 milhões de assinantes até 2024.

Media e Entretenimento também cresceu

A unidade de negócios de Mídia e Entretenimento da Disney gerou US$ 13,6 bilhões em receita, um aumento de 9% em relação ao ano anterior.

A unidade de negócios dos parques temáticos também foi melhor do que o previsto, chegando a US$ 6,6 bilhões de faturamento, mais do que o dobro na comparação anual.

A Disneyland fechou no segundo trimestre do ano passado e o Walt Disney World reabriu com capacidade reduzida devido a restrições anti-Covid.

O segundo trimestre deste ano viu vários parques internacionais fechados por mais dias do que o período de comparação, incluindo o Disneyland Resort de Hong Kong e o Disney Resort de Xangai.

No entanto, a cautela permanece para o segundo semestre do ano.

A CFO Christine McCacrthy reconheceu que essa primeira parte do ano foi "melhor do que o esperado", o que provavelmente afetaram um pouco o delta das expectativas em relação aos próximos trimestres.

O lucro por ação da Disney foi de US$ 1,08, superando as estimativas de US$ 1,07.