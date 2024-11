CVC sobe 7% na bolsa com poison pill e alta das ações domésticas

As ações da operadora de turismo CVC (CVCB3) avançam 7,1% nesta segunda-feira, 25, e ficam entre as maiores altas do Ibovespa no dia.

A alta reflete uma combinação do bom momento para as ações da economia doméstica e fatores internos da empresa. O foco das atenções está na Assembleia Geral Extraordinária (AGE) convocada para as vésperas do Natal, no dia 23 de dezembro.

A principal mudança proposta na AGE é a inclusão de uma poison pill (pílula de veneno, em tradução livre), um mecanismo de mercado que tenta impedir, via estatuto social, que sejam realizadas ofertas hostis pelo controle da companhia.

A administração propôs a inclusão no estatuto de uma cláusula que preveja a obrigação de lançamento de oferta pública de aquisição de ações (OPA) caso seja atingido um percentual de participação relevante no capital da companhia.

Esse percentual corresponde ao direito de voto sobre ações de emissão da CVC que representem, em conjunto ou isoladamente, mais de 25% do capital social da companhia.

“Os parâmetros de preço da OPA visam a garantir um valor justo aos acionistas da companhia, capturando efetivamente o equity value da empresa, dentro de um processo contínuo de melhora de seus fundamentos econômicos”, escreveram os analistas.

Paralelo ao movimento interno, os papéis ligados à economia local tem um dia de alta na bolsa à espera do anúncio do pacote fiscal. A expectativa do mercado é que o anúncio traga alívio para a curva de juros e diminua a pressão sobre as ações domésticas.

Apesar da alta de hoje, os papéis da CVC ainda acumulam queda de 17,6% no ano.