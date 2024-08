Preço do aço cai 20% na China e preocupa investidores. O que está por trás da queda?

A indústria siderúrgica da China tem lutado para seguir crescendo, mas enfrenta dificuldade pois o setor imobiliário do país continua em crise e não consegue absorver o excesso de oferta. Esse é o quadro que especialistas disseram à CNBC, algo preocupante vindo da segunda maior economia do mundo.

"A demanda chinesa tem sido uma grande decepção para esse ramo da indústria em geral", disse Sabrin Chowdhury, chefe de análise de commodities da BMI.

"Isso se deve principalmente ao fraco setor imobiliário na China. A crise do setor imobiliário deve durar vários anos, e isso definitivamente é um presságio negativo para metais industriais que são necessários em infraestrutura", acrescentou.

China é o maior produtor mundial de aço , respondendo por mais da metade da produção mundial, com mais de um bilhão de toneladas por ano.

Também é o maior consumidor mundial de aço e minério de ferro, e os preços de ambos os materiais caíram, pois o fornecimento de aço continua inchado em meio à fraca demanda doméstica.

Os preços do aço da China caíram mais de 20% no acumulado do ano, segundo dados do provedor de informações financeiras Wind. Os preços do minério de ferro da China, o principal material para o aço, caíram mais de 28% até agora neste ano, de acordo com dados do FactSet.

O "inverno" da indústria siderúrgica

O presidente da maior produtora de aço do mundo, a estatal Baowu Steel, disse recentemente que a indústria siderúrgica estava passando por um "inverno", acrescentando que a indústria estava no meio de um período de ajuste de longo prazo.

A indústria siderúrgica chinesa está presa "entre a cruz e a espada", pois as margens dos fabricantes de aço estão sendo cada vez mais comprimidas pela fraca demanda, disse a chefe de materiais básicos da Ásia-Pacífico, pesquisa de petróleo e gás do Bank of America, Matty Zhao. A demanda moderada deve continuar em 2025 devido a um mercado imobiliário chinês "muito fraco", disse ela à CNBC.

Outros sinais também preocupam os investidores.

As vendas de escavadeiras na China devem cair 8% para o ano fiscal de 2024, escreveu o Citi em uma nota de agosto. As vendas de escavadeiras são geralmente vistas como um indicador da atividade de construção e, por extensão, da demanda por metais.

Condições de mercado "insustentáveis"

Além disso, vários países fizeram acusações de dumping contra a China, pois seus produtores tentam aumentar as exportações em meio à desaceleração do mercado interno.

A Tailândia anunciou recentemente a implementação de direitos antidumping sobre bobinas de aço laminadas da China. Em setembro passado, a Índia também impôs políticas antidumping sobre certos aços chineses por cinco anos. O Ministério da Indústria e Comércio do Vietnã também iniciou uma investigação sobre alguns tipos de bobinas laminadas da China e da Índia. Ou seja, o clima para negócios também não está bom.

Apesar disso, julho registrou 57,1 milhões de toneladas de aço exportadas pela China. Se essa taxa se mantiver pelo resto do ano, 2024 verá um aumento de 17% nas exportações do país comparado com 2023. O Citi observou que esse crescimento reduziu o espaço para a produção de aço pelo resto do mundo.

A segunda maior produtora de aço do mundo, a ArcelorMittal, disse que o excesso de produção da China tornou as condições do mercado de aço "insustentáveis".

O dumping de aço da China pode levar ao excesso de oferta em seus destinos de exportação, prejudicando os preços das ações dos fabricantes de aço domésticos, disse Zhao do BofA.

Cinco países do Sudeste Asiático, incluindo Vietnã, Tailândia, Filipinas, Indonésia e Malásia absorveram 26% das exportações de aço da China em 2023, seguidos pela Coreia do Sul com 9%, de acordo com as estatísticas do BofA.