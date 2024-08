"China vai continuar exportando deflação", diz Rogério Xavier, da SPX

"Estive na China em abril e conversei com vários conselheiros do presidente Xi Jinping. Há, claramente, uma ideia de que é preciso continuar incentivando a oferta em detrimento da demanda", afirmou Xavier no Macro Day, evento organizado pelo banco BTG Pactual (do mesmo grupo controlador da EXAME). "Eles disseram o seguinte: 'o mundo vai precisar consumir tudo o que a gente produz, e vamos vender tudo a preços mais baixos e com melhor qualidade'."

O plano da China, segundo Xavier, é "dominar" o mercado internacional, especialmente o de bens.

Um dos conselheiros, conforme relatado por Xavier, ainda alertou que eventuais aumentos de tarifas sobre produtos chineses seriam respondidos com tarifas sobre as importações da China. "A Europa tem superávit comercial contra nós. Então, quem vai perder são eles. Eles não vão impor tarifas.' Ideologicamente, a China não pretende estimular o consumo."

Xavier, por outro lado, não acredita que a China alcançará a meta de crescimento de 5% projetada para este ano. O problema, segundo ele, é a falta de uma solução para a crise imobiliária. "Eles vacilaram nesse aspecto, não adotaram nenhuma medida estrutural que realmente contivesse o sentimento negativo entre os compradores chineses."

No entanto, o gestor também não vê espaço para uma "crise" na China. "Uma das coisas que me disseram, e pode ser que não seja verdade, é que eles vão salvar os seis principais bancos, não importa o que aconteça. Existem seis grandes bancos lá que absorverão todo o prejuízo do sistema, como se fosse um grande Proer, e não permitirão uma crise bancária à la Lehman Brothers."