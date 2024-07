CPI dos EUA, vendas do varejo e repercussão de reforma tributária: o que move o mercado

Os mercados internacionais operam mistos na manhã desta quinta-feira, 11. Nos Estados Unidos, após renovar as máximas históricas, os índices futuros de Wall Street caem, à espera de novos dados da inflação. Na Europa, as bolsas operam em alta, com investidores repercutindo a desaceleração da taxa anual de inflação da Alemanha para 2,2% em junho, o que abre o caminho para um novo corte de juros pelo Banco Central Europeu (BCE).

Na Ásia, na esteira dos ganhos em Nova York e de olho na inflação nos EUA, as bolsas fecharam em alta, com destaque para o índice Hang Seng de Hong Kong, que subiu 2,1% também impulsionado pela iniciativa do órgão regulador de valores mobiliários chinês de tornar mais rígidas as regras sobre vendas a descoberto. Por aqui, o Ibovespa futuro sobe, após o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ter vindo abaixo do esperado.

CPI dos EUA

De olho na agenda de indicadores, as atenções se voltam para a divulgação do Índice de Preços ao Consumidor de junho (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos. O consenso LSEG prevê alta de 0,10% na comparação mensal e avanço de 3,1% nos últimos 12 meses encerrados em junho, o que mostraria uma desaceleração frente aos 3,3% de maio.

O indicador mede a inflação americana e, caso apresente uma redução, irá embasar a tese de que as pressões inflacionárias estão cedendo, aumentando as expectativas que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) poderá iniciar o ciclo de corte de juros em breve. Pela manhã, a plataforma CME Group apontava que 68,1% do mercado apostavam em setembro como o primeiro corte de juros por lá.

Vendas do varejo

Por aqui, investidores aguardam a divulgação das vendas no varejo de maio. A Genial Investimentos projeta uma alta de 4,4% na comparação anual, frente aos 2,2% anteriores. Na comparação mensal, a estimativa é de uma queda de 0,5%, ante aos 0,9% de abril. Já no varejo ampliado, a casa estima um crescimento de 1,9%, em relação ao avanço de 4,9% na comparação anual, e uma queda de 0,5% frente ao recuo de 1% na comparação mensal do varejo ampliado.

Reforma Tributária

No radar político, a Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-feira, 10, o texto-base do projeto de lei complementar que regulamenta a Reforma Tributária. O parecer favorável contou com 336 votos a favor e 142 votos contrários. Eram necessários pelo menos 257 votos e o resultado mostra uma vitória forte do governo nesse processo. Agora a proposta segue para o Senado.

Entre os trechos de maior polêmica estava a inclusão ou não das carnes na cesta básica com imposto zero. Representando uma vitória para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que defendia a alíquota zerada para carne bovina e de frango, a inclusão da carne na cesta básica foi acatada. A proposta, costurada pelo relator Reginaldo Lopes (PT-MG), também isenta sal, peixes e queijos da tributação sobre o consumo.