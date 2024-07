Vendas no varejo crescem 1,2% em maio e renovam pico da série

As vendas do comércio brasileiro cresceram 1,2% em maio, renovando o ponto mais alto da série, que já havia alcançado em abril. O desempenho foi puxado pelos hiper e supermercados, assim como pelo varejo farmacêutico, segundo dados da Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada pelo IBGE nesta quinta-feira, 11.

No acumulado do ano, o setor expandiu 5,6%. Já em 12 meses, a alta do varejo é de 3,4%

Maio é o quinto mês seguido de alta. O avanço nas vendas é atribuído ao aumento da concessão de crédito às famílias e ao crescimento da massa de rendimento. Com mais dinheiro no bolso, os brasileiros compraram mais.

O aumento do número de pessoas ocupadas também ajudou no desempenho do varejo.