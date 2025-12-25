Controladora do Itaú aumenta participação em dona da Havaianas

A Alpargatas (ALPA4) comunicou na noite desta terça-feira, 23, que a Itaúsa (ITSA4) elevou sua fatia na companhia. Com as operações, a holding passou a deter, de forma individual, 54.765.699 ações preferenciais, o que corresponde a cerca de 15,94% desse tipo de papel.

As transações ocorreram na segunda-feira, 22. Com isso, a Itaúsa e o Grupo MS, que compõem o bloco de controle, passaram a concentrar conjuntamente 137.512.422 ações preferenciais da empresa, participação equivalente a 40,03% do total dessa classe.

Em comunicado encaminhado pela Itaúsa em conjunto com o Grupo MS, os controladores afirmaram que a movimentação não implica qualquer intenção de mudança no controle acionário nem na estrutura de gestão da Alpargatas.

O documento também ressalta que todas as ações preferenciais adquiridas permanecem vinculadas ao acordo de acionistas firmado em 20 de setembro de 2017.

No último final de semana, a Havaianas publicou um comercial, estrelado pela atriz Fernanda Torres, em que ela diz: “Não quero que você comece 2026 com o pé direito”, completando em seguida: “O que eu desejo é que você comece o ano com os dois pés”.

O conteúdo provocou críticas de grupos de direita, que interpretaram a mensagem como política. Nos Estados Unidos, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro gravou um vídeo jogando um par de Havaianas fora, em protesto contra o suposto teor político do anúncio.

Na segunda-feira, 22, as ações despencaram 2,39%, fazendo a companhia perder R$ 152 milhões em valor de mercado. No entanto, no dia seguinte, os papéis subiram 4,02%, com a Alpargatas recuperando mais do que o valor perdido, R$ 455 milhões.