14 frases de Charlie Munger, braço direito de Buffett

Charlie Munger, figura venerada no mundo dos investimentos e reconhecido por sua parceria com Warren Buffett na Berkshire Hathaway, faleceu aos 99 anos nesta terça-feira, 28. Para relembrar seu legado, separamos 14 frases do bilionário sobre vida, carreira e investimentos.

"O melhor modo de obter sucesso é merecê-lo." "A primeira regra é não perder dinheiro; a segunda regra é não esquecer a primeira regra." "A paciência é um elemento importante do sucesso." "A sabedoria convencional é muitas vezes seu inimigo mais perigoso." "Eu não conheço ninguém que tenha se saído bem a longo prazo ao seguir o rebanho." "O conhecimento adquirido deve ser aplicado de maneira prática." "Não é necessário fazer coisas extraordinárias para obter resultados extraordinários." "A diversidade de pensamento é crucial para a tomada de decisões inteligentes." "É mais fácil lidar com as realidades enquanto elas são ainda pequenas." "Um pouco de sabedoria do passado nos ajuda a enfrentar o futuro de maneira mais eficaz." "O objetivo é mais importante do que o método." "Evite os extremos. A moderação é geralmente a melhor política." "Aprender com os erros dos outros é mais barato do que aprender com os próprios erros." "A vida é mais fácil quando você se junta ao grupo que está indo na mesma direção."