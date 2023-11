Gavekal: na semana de Cop28 e Opep+, mercado está pessimista com oferta e demanda de energia

O final desta semana será marcado por dois eventos importantes para o mercado energético: a Cop28 e a reunião da Opep+. Ambos os encontros começam amanhã, 30, e, como aponta a Gavekal Research, ocorrem em um contexto de desacordo entre os consumidores de energia das economias ricas e os produtores de petróleo dos países em desenvolvimento.

Na avaliação da consultoria, o cartel terá um papel de “protagonista financeiro” visto que o petróleo tem oscilado e as apostas para o preço do barril tem variado entre US$ 70 a US$ 100. “Entretanto, os pessimistas esperam que a oferta continue a crescer, depois de os produtores que não estão vinculados às cotas da Opep+, incluindo Irã e Venezuela, membros do cartel, e não-membros, como Estados Unidos e Brasil, terem surpreendido em 2023 com o tamanho dos seus aumentos de produção”, escreve Tom Holland, analista da Gavekal.

Pessimismo do mercado

O especialista ainda aponta que assim como o mercado esteve excessivamente otimista em setembro, na última reunião da Opep+, o cenário mudou e atualmente está “demasiado pessimista” para a próxima.

Entre os fatores que contribuem para o sentimento, destaca-se que os produtores cuja produção surpreendeu positivamente neste ano terão dificuldade em repetir o desempenho em 2024. “Na maior parte dos casos, seus aumentos de produção foram alcançados por meio da entrada em funcionamento da capacidade existente, em vez de acrescentar nova capacidade.”

Junto a isso, a possibilidade de que o preço do barril do petróleo caia para a casa dos US$ 70 que fará com que os membros do cartel aceitem o prolongamento do corte na produção da matéria-prima. “Como resultado, os ursos provavelmente permanecerão enjaulados por enquanto, com o petróleo continuando a ser negociado na sua ampla faixa de US$ 80-100/bbl para o Brent em 2024”, afirma Holland.

Visão de longo prazo

O relatório da Gavekal destaca, ainda, que com a reunião da Opep+ fora do caminho, a atenção na Cop28 se voltará para o futuro a longo prazo — e mais precisamente para os hidrocarbonetos como fonte de energia. Inclusive, o período antecedente ao encontro foi marcado por divergências entre a Opep e a Agência Internacional de Energia (AIE). Enquanto a primeira prevê um pico no consumo do petróleo em 2045, a segunda aposta para 2030.

“É evidente que ambos os grupos não podem estar certos. Nas próximas semanas, a Gavekal analisará mais de perto o cenário da procura de petróleo e gás a médio e longo prazos. O que estiver mais próximo da realidade, as implicações irão influenciar fundamentalmente o quadro do investimento global nos próximos anos”, diz Holland.

