5 das 10 empresas mais valiosas da Terra estão fazendo hardware para metaverso

A Microsoft está supostamente planejando competir com o headset Vision Pro da Apple com um novo hardware que desenvolveria em parceria com a Samsung. Isso significaria que cinco das dez empresas mais valiosas por capitalização de mercado — Apple, Google, Meta, Microsoft e Nvidia — estão atualmente desenvolvendo novos equipamentos para o metaverso.

A notícia da Microsoft vem de um veículo local na Coreia do Sul, The Elec. Segundo o relatório, a Microsoft planeja encomendar centenas de milhares de painéis OLED da Samsung para um dispositivo a ser produzido em massa em 2026.

Ainda falta um tempo, e de acordo com o The Verge, o dispositivo será um headset voltado para computação espacial (em oposição à realidade virtual). O The Verge também indicou que ele não seria especificamente voltado para o metaverso — mas qualquer dispositivo de exibição, incluindo um monitor de computador, pode se conectar ao “metaverso”. Dispositivos de computação espacial apenas oferecem um nível diferente de imersão.

Hardware do metaverso

O metaverso não é um lugar singular, assim como a internet não é. Aqueles que interagem com aplicativos do metaverso têm as mesmas opções que aqueles que interagem com qualquer outra forma de comunicação digital em rede: telas. Algumas telas são grandes, como TVs, outras são pequenas, como as dentro de um headset de realidade virtual.

E, apesar do que o mundo da mídia de tecnologia parece querer fazer você acreditar, o mercado para hardware tanto de “realidade virtual” quanto de “metaverso” está em expansão.

A propaganda exagerada e a confusão sobre o que exatamente é o “metaverso” nos últimos anos levaram à percepção de que o metaverso está morrendo. No entanto, as evidências sugerem o contrário.

A Apple está trabalhando em um sucessor para o seu Vision Pro, uma empresa de computação espacial usada por mais da metade das empresas Fortune 500. O Google está trabalhando com seu antigo parceiro, Magic Leap, para desenvolver um novo headset de realidade mista, apesar dos fracassos passados da parceria.

E a Meta, a empresa que mudou seu nome de “Facebook” para significar sua mudança para a criação de tecnologia para o metaverso, ainda está investindo bilhões de dólares em sua divisão de metaverso.

Enquanto isso, cada centímetro de território ganho na busca para integrar o público em geral ao metaverso representa uma vitória para a Nvidia, cujas GPUs alimentam tanto os gráficos quanto a inteligência artificial necessária para dar vida a universos digitais.

Assumindo que o relatório do The Elec seja preciso, o projeto da Microsoft eleva para cinco o número de empresas no top 10 por capitalização de mercado global que estão desenvolvendo novos hardwares para o metaverso.

