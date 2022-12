Congresso aprova PEC, Orçamento 2023, PIB dos EUA, commodities em alta e o que mais move o mercado

Após ser aprovada em segundo turno na Câmara, a PEC da Transição recebeu na última noite a chancela final do Senado, que aprovou a proposta sem alterações. O texto, como esperado pelo mercado, foi desidratado durante sua tramitação no Congresso.

O impacto fiscal, inicialmente previsto em R$ 200 bilhões, ficou em R$ 168 bilhões, como já havia sido aprovado no início do mês pelo Senado. A novidade ficou para a redução do tempo de vigência, que caiu de dois para um ano, após negociações na Câmara. No mercado, o enxugamento da PEC representou redução dos riscos fiscais, o que ajudou a impulsionar a bolsa e o real e a reduzir as apostas de novas altas de juros para o próximo ano.

O Ibovespa, principal índice da B3, chega para esta quinta-feira, 22, com o histórico de três altas consecutivas. Na semana, a alta acumulada está em mais de 4%, sendo, até agora, a maior em dois meses.

Os ganhos poderiam ser ainda superiores com a proposta do Novo para retirar da PEC o dispositivo que prevê a substituição de uma nova âncora fiscal por lei complementar, e não por emenda constitucional. Mas a proposta foi rejeitada. Para investidores, ainda assim, a avaliação foi de copo meio cheio.

O novo governo terá até agosto para encaminhar ao Congresso uma nova âncora fiscal. No próximo ano, a discussão deverá ser um dos temas centrais em Brasília e na Faria Lima. Até lá, é vida que segue.

Orçamento 2023

Com a PEC da Transição aprovada, parlamentares devem votar o Orçamento de 2023 nesta quinta-feira, 22. A previsão é de que os trabalhos iniciem ainda pela manhã na Comissão Mista do Orçamento, sendo encaminhada, posteriormente, ao plenário do Congresso. A aprovação do Orçamento deve ocorrer ainda hoje, tendo em vista o início do recesso parlamentar nesta sexta-feira, 23.

Mercado internacional

No exterior, bolsas de valores operam sem uma direção definida, após dois dias de recuperação em Wall Street, com sinais de maior resiliência da economia americana, apesar do aperto monetário do Federal Reserve. Na véspera, resultados trimestrais melhores que o esperado fizeram as ações da Nike e FedEx apresentarem fortes altas, contribuindo para o sentimento no mercado. Dados de confiança também saíram acima das expectativas nos Estados Unidos.

Desempenho dos indicadores às 7h30 (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): - 0,08 %

S&P 500 futuro (Nova York): - 0,05%

Nasdaq futuro (Nova York): - 0,07%

FTSE 100 (Londres): + 0,36%

DAX (Frankfurt): - 0,13%

CAC 40 (Paris): - 0,06%

Hang Seng (Hong Kong)*: + 2,71%

Nikkei 225 (Tóquio)*: + 0 ,46 %

PIB dos EUA

Nesta quinta, o principal indicador da economia americana será o PIB do terceiro trimestre, que passará por sua segunda – e última – revisão. Na divulgação anterior, o crescimento da economia americana foi revisado de 2,6% para 2,9%. A expectativa é de que o número seja mantido nesta quinta.

Commodities em alta

Apesar do clima misto no exterior, as principais commodities apresentam firmes altas nesta manhã. O petróleo brent avança, voltando a se firmar acima de US$ 80, após queda acima da prevista para os níveis de estoque dos Estados Unidos. Já na China, a madrugada foi de leve alta do minério de ferro, ainda sustentado por expectativa de mais estímulos do governo local.