Cogna: resultado do 1º trim. é pressionado por ajustes contábeis, mas receita cresce 16%

A Cogna (COGN3), grupo de educação dono da Kroton, Saber e Vasta, divulgou nesta quarta-feira, 8, os dados referentes ao primeiro trimestre de 2024. No período, o lucro líquido ajustado foi de R$ 50,50 milhões, uma queda de 57,1% na comparação com mesmo período do ano passado.

No resultado contábil, que desconsidera a amortização do intangível (aquisições) e o impairment, a companhia teve prejuízo líquido de R$ 8,51 milhões. No mesmo período do ano passado, a companhia teve lucro de R$ 54 milhões. Em entrevista à EXAME Invest, a Cogna explicou que a amortização é referente às aquisições feitas pela companhia ao longo do tempo e que o volume tem caído nos últimos trimestres. A expectativa é que o valor contábil fique mais próximo do ajustado nos próximos balanços.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) foi de R$ 477,59 milhões, uma queda de 7,6% na comparação com o mesmo período do ano passado. A margem Ebitda caiu 1,8 ponto percentual, para 32,2%. A receita líquida da companhia foi de R$ 1,54 bilhão, um crescimento de 15,7% na comparação com o mesmo período do ano passado.

Crescimento de Ebitda contínuo

Roberto Valério, CEO da Cogna, avaliou como positivo os dados apresentados pela companhia. Ele destacou o crescimento da receita líquida e o bom desempenho das três unidades de negócios (Vasta, Saber e Kroton), que também tiveram crescimento de dois dígitos. “Quando a receita vem bem, o restante a gente resolve. O difícil é quando não tem crescimento e não tem receita. Não é o caso. Continuamos bem posicionados. O Ebitda também contina crescendo, quase 10%. É o 12º trimestre consecutivo que melhoramos.”

A geração de caixa operacional da companhia foi de R$ 210 milhões, uma redução de 7,4% na comparação com o primeiro trimestre do ano passado. Segundo Valério, este resultado é consequência do descasamento temporal do pagamento de vendas no âmbito do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD) no final do ano passado. “Recebemos R$ 50 milhões de pagamento do governo federal, referente ao PNLD, nos últimos dias de dezembro, literalmente ali quase no ano novo. A nossa expectativa era que esse caixa viesse no primeiro trimestre, mas veio no final do ano passado. ”A conta feita pela Cogna é que se acrescentar R$ 50 milhões aos R$ 210 milhões de geração de caixa operacional, o valor de R$ 260 milhões representaria um crescimento de 15%, na comparação com primeiro trimestre do ano passado.

Valério disse ainda que a alavancagem da companhia tem caído a cada trimestre, fruto da gestão financeira adotada pela Cogna e impactada pela geração crescente de caixa e Ebitda. Passou de 2,03x para 1,79x. Com isso, a dívida da líquida da companhia ficou em R$ 3,28 bilhões. “A nossa geração de caixa operacional pós-Capex e pós-serviço da dívida foi positiva em quase R$ 10 milhões. A empresa cresce e gera resultado suficiente para operar e continuar investindo. Temos um Capex de R$ 400 milhões por ano. O nosso custo de dívida também está caindo”, diz Valério.

O executivo afirma que a intenção é reduzir o custo da dívida e alongar o prazo de pagamento. Segundo ele, com a estratégia adotada pela empresa, bancos têm abordado a Cogna oferecendo linhas de crédito mais atraentes. “Temos aproveitado isso para melhorar ainda mais o perfil da dívida. Eu estou muito otimista porque a empresa está crescendo, reduzindo alavancagem e com crescimento consistente.”

Kroton

Ao analisar as unidades de negócios, a receita líquida da Kroton cresceu 12,5%, na comparação com o primeiro trimestre do ano passado, ficando em R$ 907,1 milhões. A companhia atribui o bom resultado a estratégia de antecipar o investimento em marketing afim de melhorar a base de alunos captados. A estratégia parece ter sido acertada, a captação cresceu 14,7%, rematrícula, 10,5% e o tíquete médio, 4,5%.

A base total de alunos da Kroton foi de 1,1 milhão, um aumento de 12,1% no trimestre. O crescimento é reflexo captação tanto no presencial como no EAD, com alta de 14,1% e 15,2%, respectivamente.

“Tivemos um aumento de eficiência. Nossa base de alunos aumento e isso aumenta a receita, mas não houve aumento de custo, porque em EAD a maior parte do custo é fixo e no curso de medicina temos boas margens”, diz Valério.

O executivo explica que o curso de medicina é um dos potenciais crescimentos da companhia. Para o segundo semestre, a Cogna terá uma faculdade de medicina em Ponta Porã (Mato Grosso do Sul) com 50 vagas. Hoje são sete faculdades de medicina do grupo. Há ainda quatro faculdades de medicina com liminar, dependente da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) acerca das regras de novos cursos de medicina. “Essas faculdades já receberam visita com nota 5 do MEC. Estão prontas para operar.”

Vasta e Saber

A receita líquida da Vasta alcançou R$ 460,7 milhões, registrando crescimento de 14,4% em comparação com o mesmo período do ano anterior. O crescimento vem da receita proveniente de vendas para o governo (B2G) no valor de R$ 69 milhões. Segundo a companhia, esta avenida de crescimento se fortalece pelo segundo ano consecutivo. “A receita está se sendo muito impulsionada para uma nova linha de produtos, que são as soluções educacionais para os governos.” No período, o Ebitda da Vasta foi de R$ 158,52 milhões, alta de 23,6%, na comparação com o primeiro trimestre do ano passado.

A Saber teve Ebitda de R$ 39,76 milhões, queda de 62,5% na comparação com o mesmo período do ano passado. A receita líquida cresceu 46,8%, alcançando R$ 193,1 milhões. Este crescimento é motivado pelos resultados positivos no Programa Nacional de Livro e Material Didático (PNLD) (+55,4%), Idiomas/Red Balloon (+17,7%) e Outros Serviços (+136,5%). “O ano passado foi um ano muito caro de impressão e de papel. Agora, conseguimos melhores negociações. Isso está ajudando a margem.”