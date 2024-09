China aumenta idade para aposentadoria pela primeira vez em mais de 70 anos

A China aumentará gradualmente a idade de aposentadoria pela primeira vez desde a década de 1950. O país enfrenta uma população envelhecida e um orçamento previdenciário decrescente.

Segundo reportagem da BBC, o principal órgão legislativo do país aprovou nesta sexta-feira propostas para aumentar a idade legal de aposentadoria de 50 para 55 anos para mulheres em empregos manuais e de 55 para 58 para mulheres em empregos administrativos.

Os homens terão um aumento de 60 para 63 anos para se aposentarem. As idades atuais de aposentadoria da China estão entre as mais baixas do mundo.

De acordo com o plano aprovado na sexta-feira, a mudança ocorrerá a partir de 1º de janeiro de 2025, com as respectivas idades de aposentadoria aumentadas a cada poucos meses ao longo dos próximos 15 anos, disse a mídia estatal chinesa.

A aposentadoria antes da idade legal não será permitida, informou a agência de notícias estatal Xinhua, embora as pessoas possam estender sua aposentadoria por no máximo três anos.

A partir de 2030, os funcionários também terão que fazer mais contribuições ao sistema de previdência social para receber pensões. Até 2039, eles teriam que acumular 20 anos de contribuições para acessar suas pensões, segundo a BBC.

A Academia Chinesa de Ciências Sociais disse em 2019 que o principal fundo de pensão estatal do país ficaria sem dinheiro até 2035 - e essa era uma estimativa antes da pandemia de Covid-19, que atingiu duramente a economia da China.

Crise demográfica

O plano de aumentar as idades de aposentadoria e ajustar a política de pensão foi baseado em "uma avaliação abrangente da expectativa de vida média, condições de saúde, estrutura populacional, nível de educação e oferta de força de trabalho na China", informou a Xinhua.

O anúncio trouxe ceticismo e descontentamento na internet chinesa.

"Nos próximos 10 anos, haverá outro projeto de lei que atrasará a aposentadoria até os 80 anos", escreveu um usuário em um site de mídia social chinês Weibo.

A população da China caiu pelo segundo ano consecutivo em 2023, já que sua taxa de natalidade continua a diminuir. Enquanto isso, sua expectativa média de vida aumentou para 78,2 anos, disseram autoridades no início deste ano.

Uma economia em desaceleração, benefícios governamentais em declínio e uma política de filho único de décadas criaram essa crise demográfica.

Na próxima década, cerca de 300 milhões de pessoas, que atualmente têm entre 50 e 60 anos, devem deixar a força de trabalho chinesa. Esta é a maior faixa etária do país, quase equivalente ao tamanho da população dos EUA.