‘Caixinhas’ do Nubank são porta de entrada para 70% dos investidores da fintech

Há pouco menos de dois anos, o Nubank lançou ao mercado sua ferramenta de “caixinhas”, – recurso para ajudar o cliente a separar e poupar dinheiro – e contraponto para a mudança na regra de rentabilidade da conta digital, que passou a ser retroativa. De lá para cá, o número total de caixinhas ativas entre os clientes brasileiros saltou quase 700%, alcançando 16,6 milhões em dezembro de 2023.

Atualmente são 12,2 milhões de clientes utilizando o recurso, segundo a sétima edição do Data Nubank, divulgado nesta quinta-feira, 27 – pouco mais de 13% da base brasileira. A fintech não abre projeções do quanto espera que o recurso cresça, mas reforça sua importância dentro da estratégia do banco.

“O brasileiro ainda está se acostumando a poupar dinheiro, mas vemos um potencial incrível de virada de comportamento com o uso das caixinhas”, afirmou Rafaela Nogueira, gerente de políticas públicas do Nubank e coordenadora do estudo.

Nogueira defende que a mudança se faz presente também na frente de investimentos do Nubank. O estudo estima que 70% dos clientes que investem mensalmente no Nubank começaram poupando recursos nas caixinhas.

O percentual vem evoluindo e alcançou 92% em dezembro de 2023, último mês contemplado na pesquisa. “É um indício de que as caixinhas são um trampolim para os investimentos.”

Por sua vez, o valor aplicado pelos clientes nas caixinhas quadruplicou ao longo de um ano, passando de R$ 6,4 bilhões em janeiro de 2023 para mais de R$ 25 bilhões em dezembro do mesmo ano.

Principais usos das caixinhas: reserva de emergência e limite do cartão

O estudo mostrou ainda quais os principais usos das caixinhas do Nubank. A maioria quer se proteger contra imprevistos: 32,8% das caixinhas ativas em dezembro eram destinadas à reserva de emergência.

Em segundo lugar, com 17,2%, está o Nu Limite Garantido, uma ferramenta específica para quem quer aumentar o limite do cartão de crédito. Funciona como uma espécie de caução: o limite aumenta no mesmo valor colocado na caixinha – e esse dinheiro serve para quitar a fatura do cartão caso o cliente não consiga honrar o vencimento.

Esses usos são alguns dos pré-definidos pela plataforma. Além deles, cada cliente pode sugerir nomes e destinos para quantas caixinhas quiser – 38,9% delas se encaixam nessa categoria. A estimativa da fintech é que existam 1,6 milhão de nomes diferentes criados no Brasil para a ferramenta.