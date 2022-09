Nubank disponibiliza ‘Caixinhas’ para todos os clientes da conta digital; veja rentabilidade

O Nubank (NUBR33) anunciou que o recurso denominado de 'caixinhas' está disponível nesta quinta-feira, 8, para todos os clientes da fintech. A ferramenta visa ajudar o usuário guardar dinheiro, com diferentes possibilidades de rendimentos e com uma experiência customizada. A novidade foi anunciada em julho e disponibilizada gradualmente à base de clientes.

De acordo com o Nubank, até o final de agosto, já foram criadas mais de 500 mil Caixinhas e os cinco principais objetivos mais associados a elas dentro da proposta de oferecer uma experiência customizada são: carro, casamento, moto, férias e aniversário. O objetivo Reserva de Emergência, contudo, se destaca, com cerca de 53% do total de Caixinhas já criadas.

"A inovação do Nubank ao criar as Caixinhas tem como um dos grandes propósitos quebrar as linhas entre o ato de guardar dinheiro e investir. Queremos simplificar a vida, a organização e os planos financeiros das pessoas para acelerar o processo de conquista de seus sonhos", afirma Fernando Miranda, vice-presidente de Investimentos do Nubank.

Veja os rendimentos das Caixinhas do Nubank

Nesta primeira fase das Caixinhas, os clientes do Nubank têm duas possibilidades de investimentos com rendimento desde o primeiro dia da aplicação e em todos os dias úteis: o RDB, com rendimento de 100% do CDI e possibilidade de liquidez imediata (Caixinha Reserva de Emergência) ou diária (demais Caixinhas), e o Nu Reserva Imediata, um fundo com estratégia focada em renda fixa com liquidez diária e potencial de superar o CDI ao longo do tempo.

Desde o seu lançamento em fevereiro até agosto, o Nu Reserva Imediata teve uma performance de 108% do CDI, que equivale a 167% da poupança no mesmo período. Especificamente em agosto, a rentabilidade deste fundo foi ainda mais marcante, com 111% do CDI e 175% da poupança.

Vale lembrar que com o anúncio da ferramenta “caixinhas”, o Nubank mudou a regra da rentabilidade da conta digital. Dessa maneira, a conta digital terá rendimento automático retroativo.

Assine a EXAME e fique por dentro das principais notícias que afetam o seu bolso. Tudo por menos de R$ 0,37/dia

Com a nova regra, no 31º dia o cliente receberá o rendimento total dos 30 dias, como se estivesse rendendo 100% do CDI desde o primeiro dia. A partir daí, passará a ter rendimento todos os dias úteis. Isso se aplica exclusivamente ao saldo dos novos depósitos — ou seja, se o cliente precisar usar parte do montante para algum pagamento ou transferência, o rendimento retroativo e a cada dia útil será aplicado sobre o valor remanescente. Os valores que os clientes já tinham na conta digital antes dessa alteração continuarão rendendo 100% do CDI todos os dias úteis.

Como parte do desenvolvimento da experiência, os clientes agora poderão também acompanhar as metas financeiras estabelecidas para cada uma das Caixinhas por meio de uma barra de progresso no aplicativo. Com essa funcionalidade, é possível visualizar o quão perto estão de atingir os objetivos – anteriormente, já era possível visualizar o rendimento diário. Com previsão para outubro, o Nubank irá implementar também nas Caixinhas a opção de os usuários fazerem aplicações recorrentes automáticas em cada uma delas.

Em estudo da empresa – realizado no primeiro trimestre do ano com mais de 11,6 mil clientes –, a falta de conhecimento sobre investimentos/complexidade (45%); e a desconexão com o produto/achar que não é para elas (40%) estão entre as principais barreiras para quem tem dinheiro sobrando, mas ainda não o guarda ou investe de modo intencional.

"Incorporar opções eficientes sem a complexidade de ter de escolher inúmeras alternativas numa prateleira de produtos de investimentos é um dos diferenciais que pensamos para as Caixinhas. Com uma experiência simples e intuitiva, pretendemos reduzir o receio que uma grande parte da população tem sobre investir para que adote o hábito de guardar dinheiro de modo intencional ou até avance no futuro numa jornada mais completa de investimentos", observa Fernando Miranda.