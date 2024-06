Bradesco (BBDC4) anuncia pagamento de R$ 4 bilhões em JCP aos acionistas

O Bradesco (BBDC4) comunicou ao mercado em geral, por meio de fato relevante, que o Conselho de Administração aprovou o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP), referentes ao primeiro semestre de 2024. O valor total do JCP é de R$ 4 bilhões, o que representa R$ 0,359141350 por ação ordinária e R$ 0,395055485 por ação preferencial.

De acordo com o documento, serão beneficiados os acionistas que detiveram os papéis da companhia em suas carteiras até 17 de junho de 2024. A partir do dia 18 de junho, as ações passarão a ser negociadas "ex-JCP". O pagamento será feito até 31 de janeiro de 2025 e terá desconto de até 15% do Imposto de Renda (IR) retido na fonte. Sendo assim, o acionista irá receber, líquido, R$ 0,305270148 por ação ordinária e R$ 0,335797162 por ação preferencial.

"Os juros ora aprovados representam, aproximadamente, 20,8 vezes o valor dos juros mensalmente pagos, líquidos de imposto de renda na fonte, e serão computados no cálculo dos dividendos obrigatórios do exercício previstos no estatuto", informa o documento.