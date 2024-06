Itaú (ITUB4) anuncia novo pagamento de JCP; veja os valores

O Itaú (ITUB4) aprovou, nesta quinta-feira, 7, um novo pagamento de juros sobre capital próprio (JCP), no valor de R$ 0,2510 por ação. A informação foi divulgada por meio de fato relevante.

Com a retenção de 15% de Imposto de Renda (IR) na fonte, o valor líquido dos juros será de R$ 0,21335 por ação, exceto para os acionistas pessoas jurídicas comprovadamente imunes ou isentos De acordo com o documento, terão direito aos proventos os acionistas até o dia 20 de junho de 2024.A partir do dia 21, as ações já serão negociadas como "ex-JCP".

O Conselho de Administração também aprovou que os JCPs hoje declarados, juntamente com os JCPs já declarados em 4 de março de 2024 (baseados na posição acionária de 21 de março de 2024), serão pagos conjuntamente em 30 de agosto de 2024, resultando em um valor total líquido de R$ 0,41888 por ação.