Bolsas europeias caem com disparada do petróleo

As bolsas europeias iniciaram a semana em forte queda, pressionadas pela disparada do petróleo e pela escalada das tensões no Oriente Médio.

O índice pan-europeu Stoxx 600 recuava cerca de 2,3% nas primeiras horas de negociação em Londres. A queda foi generalizada entre setores e bolsas do continente, com exceção das empresas de óleo e gás, que se beneficiam da alta do preço da commodity.

Principais bolsas registram perdas

Entre os principais mercados da região, o DAX, da Alemanha, liderava as perdas, com queda de cerca de 2,5%.

Na França, o índice CAC 40 recuava aproximadamente 2,4%. Já o FTSE, principal indicador da Bolsa de Londres, caía cerca de 1,6%.

Na Itália, o índice FTSE MIB também registrava queda expressiva, com recuo próximo de 2,3%.

Petróleo pressiona mercados

O movimento ocorre após o preço do petróleo ultrapassar a marca de US$ 100 por barril no fim de semana, pela primeira vez desde 2022.

A alta foi impulsionada pelo fechamento do Estreito de Ormuz e pela redução da produção de petróleo por países do Oriente Médio, incluindo Irã, Kuwait e Emirados Árabes Unidos.

Investidores temem que o aumento do custo da energia pressione a inflação e desacelere o crescimento econômico na Europa.

Temor de impacto na economia global

A escalada do preço da energia ocorre em meio ao aumento da aversão ao risco nos mercados globais.

Na Ásia, bolsas fecharam em queda, enquanto futuros das bolsas americanas também recuavam antes da abertura do pregão.

Para investidores, a principal preocupação é que uma interrupção prolongada no fluxo de petróleo do Oriente Médio provoque um novo choque energético global, com impacto sobre crescimento, inflação e política monetária.