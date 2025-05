Bolsas da Europa e da Ásia sobem após adiamento de tarifas dos EUA sobre a UE

Nesta segunda-feira, 26, os mercados internacionais começaram a semana digerindo a decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de adiar a imposição de tarifas de 50% sobre importações da União Europeia. O alívio momentâneo nas tensões comerciais impulsionou bolsas na Europa e em partes da Ásia, enquanto a China e Hong Kong registraram perdas.

Na Ásia, o destaque positivo ficou com a Coreia do Sul, onde o índice Kospi avançou 2,02%, encerrando o dia no maior nível desde 24 de fevereiro. O Kosdaq, focado em empresas de menor capitalização, subiu 1,3%. No Japão, o Nikkei 225 ganhou 1% e o Topix teve alta de 0,6%.

Já os mercados chineses operaram no vermelho. O CSI 300, que reúne as maiores empresas listadas em Xangai e Shenzhen, caiu 0,57%, enquanto o Hang Seng, de Hong Kong, recuou 1,35%.

Investidores reagiram negativamente ao anúncio de corte de preços em 22 modelos da montadora de veículos elétricos BYD, o que arrastou o setor automotivo chinês diante do temor de uma guerra de preços. As ações da empresa fecharam o dia com queda de 8,6%.

Na Europa, as bolsas abriram em alta com o alívio temporário das tensões comerciais. O índice europeu Stoxx 600 subia cerca de 1% logo após a abertura, com todos os setores no azul. O CAC 40, da França, avançava 1,3% e o DAX, da Alemanha, ganhava 1,8%.

Os papéis do setor automotivo europeu — diretamente impactado pelas ameaças tarifárias — se recuperaram após perdas na sexta-feira. BMW, Mercedes-Benz e Volkswagen registravam altas superiores a 1,4% após a abertura do pregão.

Nos Estados Unidos, os mercados estão fechados nesta segunda-feira devido ao feriado de Memorial Day. Na sexta-feira, os índices de Wall Street recuaram após Trump intensificar o tom contra a União Europeia e contra a Apple, sugerindo tarifas de 50% sobre bens do bloco e exigindo que iPhones vendidos nos EUA sejam produzidos no país. O Dow Jones caiu 0,61%; o S&P 500 recuou 0,67%; e o Nasdaq perdeu 1%.

O anúncio do adiamento da entrada em vigor das tarifas para o dia 9 de julho, após conversa entre Trump e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, trouxe algum alívio aos investidores.