Descontos da BYD derrubam ações e reacendem guerra de preços entre montadoras na China

O anúncio de descontos de até 35% da BYD no final da última semana derrubou as ações das montadoras de veículos elétricosem Hong Kong, nesta segunda-feira, 26.

A BYD ofereceu descontos em 22 modelos elétricos e híbridos, que devem valer até o final de junho. O modelo Seagull, conhecido por ser o mais barato da marca, teve o preço reduzido em 20%, chegando a 55.800 yuans (US$7.780).

Já o Seal Híbrido teve o maior corte, com uma queda de 34% no valor. O anúncio gerou uma forte reação do mercado, alimentando temores de uma nova guerra de preços no setor.

Analistas do Morgan Stanley, incluindo Tim Hsiao, divulgaram uma nota informando que "embora alguns desses descontos estejam em vigor desde abril, o anúncio oficial envia um forte sinal de quão difícil está o mercado final".

A nota da BYD desencadeou uma queda de 8,3% nas ações da marca, acompanhando concorrentes como a Li Auto Inc., Great Wall Motor Co. e Geely Automobile Holdings Ltd., que caíram mais de 5%.

Embora a venda de carros elétricos esteja em uma alta histórica, o crescimento passou a desacelerar nos últimos meses.

Os estoques das concessionárias atingiram a marca de 3.5 milhões de carros em abril, sendo o maior nível desde dezembro de 2023. Os descontos foram aplicados para estimular a demanda dos consumidores chineses, que enfrentam uma crise econômica no país.

Analistas esperam que outras montadoras sigam a BYD com os próprios cortes de preço, pressionando as margens de lucro. A Changan Auto, por exemplo, ofereceu um desconto de 25.000 yuans- cerca de US$ 3.470,15 - do modelo Deepal S07.

Estimativas indicam um aumento de 30% a 40% no tráfego das lojas da BYD após o anúncio dos descontos. Em abril, a empresa calculou seu melhor mês de vendas em 2025 e deve alcançar a meta de 5,5 milhões de vendas no ano.