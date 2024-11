Boeing inicia demissões para reduzir 10% dos funcionários

A fabricante de aviões americana Boeing começou a enviar notificações de demissão como parte de seu plano para reduzir 10% da força de trabalho global. Mais de 2 mil funcionários já foram afetados no estado de Washington.

A medida faz parte do anúncio feito no mês passado pela Boeing, que previa reduzir o quadro atual de 170.688 colaboradores registrado até 31 de dezembro de 2023.

De acordo com um documento do Serviço de Segurança do Emprego de Washington, a Boeing planeja demitir 2.199 trabalhadores no estado a partir de 20 de dezembro. Este é um local estratégico para a empresa, fundada em 1926, e que abriga linhas de montagem dos modelos 737, 777 e 767.

No entanto, as operações nessas unidades enfrentaram desafios recentes, incluindo uma greve de mais de 33 mil membros do sindicato IAM, que paralisou as atividades por mais de 50 dias durante as negociações de um novo acordo coletivo.

Declaração oficial da Boeing

“Conforme anunciamos, ajustamos o nível de funcionários para nos alinharmos à nossa realidade financeira e às nossas novas prioridades”, declarou a Boeing em comunicado à AFP.

As demissões estão previstas para ocorrer em janeiro, e os colaboradores afetados receberão indenizações e terão plano de saúde válido por três meses.

A notícia reflete os desafios financeiros enfrentados pela Boeing e seu impacto na força de trabalho global.