Warner recebe novas ofertas de aquisição, diz site; ações sobem cerca de 12%

A Warner Bros. Discovery pode estar próxima de uma venda. Segundo anúncio feito nesta terça-feira, 21, a empresa recebeu propostas de compra de várias partes interessadas, o que levou à decisão de revisar alternativas estratégicas para seu futuro.

Entre as possibilidades avaliadas está a venda total da companhia ou a realização de transações separadas para suas duas grandes divisões: Warner Bros. e Discovery Global.

A empresa também continuará com o processo de separação em curso, que visa criar duas entidades independentes, com a conclusão prevista para o meio de 2026. A Warner Bros. Discovery, que já havia demonstrado intenção de se reestruturar, agora avalia opções que vão desde a venda de um de seus segmentos até a continuidade da sua separação planejada.

Essa movimentação no mercado gerou uma reação positiva, refletida em uma alta de cerca de 12% nos papéis da empresa às 10h46, no horário de Brasília. As propostas de aquisição, que incluem rumores de interesse da Paramount Skydance, indicam que o gigante de mídia está sendo visto como um ativo valioso e despertando a atenção de empresas do setor.