Larry Ellison, da Oracle, vale mais que o Bank of America após dobrar riqueza para quase US$ 400 bi

Com a Oracle tendo cada vez mais importância em diversas vertentes da economia , Larry Ellison, cofundador da companhia de software, viu sua fortuna crescer de forma exponencial em 2025, alcançando US$ 388 bilhões no fechamento desta segunda-feira, 22 de setembro, o que representa um aumento de cerca de US$ 195 bilhões em relação ao início do ano.

O valor é cerca de duas vezes maior do que sua riqueza no começo de 2025 e supera o market cap US$ 385 bilhões do Bank of America, uma das maiores instituições financeiras do mundo.

Com essa quantia, Ellison é agora a segunda pessoa mais rica do mundo, ficando atrás apenas de Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX, que tem fortuna estimada de US$ 452 bilhões.

O patrimônio de Ellison é mais de US$ 100 bilhões superior ao de Mark Zuckerberg, CEO da Meta, e Jeff Bezos, presidente da Amazon, que ocupam as terceira e quarta posições, com fortunas de US$ 269 bilhões e US$ 250 bilhões, respectivamente.

A hora e a vez da Oracle

Ellison tem aproximadamente 41% das ações da Oracle, que subiram 97% neste ano, atingindo níveis recordes. O crescimento da empresa está ligado ao papel da Oracle na infraestrutura necessária para a demanda por soluções de inteligência artificial (IA). Segundo o Business Insider, a carteira de contratos da Oracle aumentou mais de 350% no último trimestre, alcançando US$ 455 bilhões, com grandes acordos fechados com empresas como a OpenAI, responsável pelo ChatGPT.

Além disso, a empresa projetou que a receita da empresa com infraestrutura em nuvem aumentará 14 vezes até 2030, passando de US$ 10 bilhões para US$ 144 bilhões, o que representaria aproximadamente 2,5 vezes a receita total da Oracle no último ano fiscal, que foi de US$ 57 bilhões.

Nos últimos três anos, o patrimônio de Ellison praticamente quintuplicou, com as ações da Oracle subindo de menos de US$ 70 para US$ 328. Além de sua participação na Oracle, Ellison também comprou 1,6% da Tesla antes de ingressar no conselho da empresa de Musk em 2018. Essa participação, se ainda mantida, vale hoje mais de US$ 20 bilhões. Apesar de ter deixado o cargo no conselho em 2022, ele não precisa mais divulgar sua participação na Tesla.

Briga pelo TikTok

Além do lucro com IA e valorização das ações, a empresa de Ellison também vive um momento decisivo por outras razões. Nas últimas semanas, o mundo da tecnologia foi marcada por dúvidas sobre o destino do TikTok. Neste cenário, Oracle e Microsoft estão negociações para assumir as operações globais da plataforma de vídeos, segundo a NPR.

A movimentação é parte de um esforço para reduzir a influência chinesa no aplicativo, mantendo a ByteDance, empresa controladora da plataforma, com uma participação minoritária.

Pelo acordo, a Oracle seria responsável por supervisionar o algoritmo, as atualizações de software e a coleta de dados do TikTok, enquanto sua infraestrutura de servidores continuará sendo o suporte principal da plataforma.

Segundo a NPR, o objetivo do acordo é "minimizar a propriedade chinesa", uma preocupação central das autoridades americanas.

A participação da Microsoft no acordo ainda não está completamente clara. A empresa também esteve envolvida, ao lado da Oracle e do Walmart, em uma tentativa de comprar o TikTok em 2020, descrita por Bill Gates, cofundador da Microsoft, como “um cálice envenenado”. Desta vez, o Walmart teria optado por não participar, alegando "desacordo em relação ao valor estimado do aplicativo".