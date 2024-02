Banco Master compra Voiter, ex-Indusval, e anuncia reorganização societária

O Banco Master informou nesta terça-feira, 6, a compra do Banco Voiter, ex-Indusval. As negociações desenrolavam desde o ano passado. O Master ainda anunciou que, com a operação, irá promover uma reorganização societária para reforçar as áreas de atacado e varejo. O valor do negócio não foi revelado.

A aquisição, segundo o Master, tem como base a expansão das operações de crédito consignados, estruturados e de mercado de capitais.

Após a operação ser aprovada, o banco Voiter se tornará o braço de atacado do grupo, incorporando o banco de investimento, a corretora, as duas gestoras do Master (MAM e MACAM) e as duas DTVMs (CM Capital e Trustee). Ainda há a expectativa de que a operação reforce o desenvolvimento de produtos de agronegócio, onde a Voiter já atua.

Quem tocará os negócios?

A nova estrutura terá Augusto Lima e Maurício Quadrado, sócios do banco, nas lideranças de varejo e atacado, respectivamente. Daniel Vorcaro será sócio dos dois em ambos os bancos.

A aquisição ainda precisa da aprovação do Banco Central, do Cade e demais órgãos reguladores.