Lucro do Bradesco cai 21,2% no acumulado de 2023, para R$ 16,3 bilhões

O Bradesco (BBDC4) teve um lucro líquido recorrente de R$ 2,878 bilhões no quarto trimestre de 2023, alta de 80,4% na comparação anual. Vale lembrar que, no último trimestre de 2022, o banco teve o balanço impactado pelas previsões para o caso Americanas, o que afeta a base de comparação. Frente ao terceiro trimestre, no entanto, o lucro da empresa caiu 37,7%.

No acumulado do ano, o Bradesco registrou um lucro de R$ 16,3 bilhões, queda anual de 21,2%. Segundo o banco, o principal impacto veio das provisões para devedores duvidosos (PDD) e da e contração da margem financeira com clientes.

O retorno sobre patrimônio líquido (ROE) do Bradesco, que indica a capacidade do banco de rentabilizar seu capital, ficou em 6,9%, baixa de 4,4 pontos percentuais (p.p.) frente ao mesmo período do ano anterior. Em comparação anual, o ROE subiu 4 p.p.. Porém, considerando o indicador normalizado sem o efeito do calote da Americanas, o ROE do banco teria caído 3,4 p.p. em base anual.

A margem financeira total foi de R$ 16,13 bilhões, queda de 3,3% na comparação anual e alta de 1,7% na trimestral.

Já as receitas de prestação de serviços atingiram R$ 9,03 bilhões, queda de 2,4% frente ao mesmo período de 2022 e recuo de 0,9% contra o trimestre passado.

Crédito, inadimplência e PDD

A carteira de crédito expandida do banco chegou aos R$ 877,3 bilhões, baixa de 1,6% em 12 meses e estabilidade na comparação trimestral.

O índice de inadimplência acima de 90 dias, grande desafio do banco nos últimos resultados, caiu para 5,1% – melhora de 0,5 p.p. contra o terceiro trimestre do ano passado.

“O ano de 2023 foi desafiador, mas iniciativas de ajuste que implementamos já começaram a mostrar efeitos positivos. A inadimplência começou a cair e reaceleramos a originação de crédito no varejo”, indicou, em comunicado, a administração do banco.

Já as provisões com devedores duvidosos subiram 14,5% na comparação anual, para R$ 10,45 bilhões. Na comparação anual, no entanto, a PDD mostrou queda de 29,3% – ainda sob efeito Americanas.

