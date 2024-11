Esta ação está ‘barata e paga muito dividendo’, recomenda analista

Dentre os diferentes perfis de investidores da bolsa de valores, dois dos mais conhecidos são os que buscam ganho de capital através de empresas em franco crescimento e aqueles que estão atrás de dividendos ao investir em companhias com forte geração de caixa.

Mas e quando uma empresa une essas duas características e entrega forte valorização e, ao mesmo tempo, bom pagamento de proventos aos seus acionistas?

Este é exatamente o caso de uma ação do setor imobiliário. Até o momento, em 2024, ela já:

Entregou uma valorização de 38% até o fechamento de mercado da última quarta-feira (23);

Distribuiu um dividend yield de 8,45% no período.

É claro que retornos passados não significam muito – afinal, eles já aconteceram.

O mais importante é que, daqui pra frente, a expectativa é de continuidade no desempenho positivo, avalia o CIO da Empiricus, Felipe Miranda.

“A ação sobe, sobe e fica mais atrativa, por conta do crescimento acima do esperado do lucro e da geração de caixa.”

Ou seja, apesar da ação ter subido significativamente, a companhia tem apresentado crescimento sequencial a cada trimestre, o que não permite que o valuation do papel “toque o teto” – pelo contrário.

“O nível de vendas e lançamentos coloca a companhia mirando lucro de R$ 800 milhões em 2025, com um dividend yield em torno de 12%. [A empresa está] Barata, crescendo e pagando muito dividendo”, afirma Felipe Miranda.

Veja como foi a prévia desta empresa do setor imobiliário no 3T24

Durante o terceiro trimestre de 2024, a companhia lançou 15 novos empreendimentos ou etapas, que totalizaram um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 1,7 bilhão – alta de 19% na comparação com o 3T23.

As vendas líquidas alcançaram R$ 1,8 bilhão, alta expressiva de 76% em relação ao mesmo período do ano anterior.

No ano, as vendas somam R$ 4,7 bilhões – crescimento robusto de 69% na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Com isso, a companhia soma uma geração de caixa de R$ 194 milhões em 2024.

“Diante desse cenário positivo, a companhia tem reforçado sua sua política de distribuição de dividendos, que alcançou um total de R$ 357 milhões no terceiro trimestre de 2024. Em nossa análise, é possível que ocorra uma nova distribuição extraordinária até o final do ano.”

Conheça a ação do setor imobiliário que paga dividendos e está barata – e outras 9 promissoras para comprar agora

A empresa do setor imobiliário é uma incorporadora voltada para a baixa renda, que tem se beneficiado de programas habitacionais como o Minha Casa, Minha Vida, e o Pode Entrar, em São Paulo.

Por conta de todos os fatores citados ao longo desta matéria, ela está entre as 10 ações mais promissoras da bolsa para comprar no momento, selecionadas pelos analistas da Empiricus.

Assim como esta companhia, as outras 9 ações estão mais baratas do que deveriam na bolsa de valores e se apresentam como uma oportunidade de compra.

A boa notícia é que você pode conhecer a tese das 10 ações de maneira 100% gratuita, como uma cortesia do portal de finanças Money Times.

Você pode acessar a carteira das 10 ações mais promissoras para comprar agora de maneira rápida, gratuita e sem burocracias neste link ou no botão abaixo:

AS 10 AÇÕES MELHORES AÇÕES PARA COMPRAR AGORA, SEGUNDO A EMPIRICUS

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus.