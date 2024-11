Quanto rende o prêmio de R$ 127 milhões da Mega-Sena na poupança por dia?

Ganhar o prêmio de R$ 127 milhões da Mega-Sena é o sonho de muitos brasileiros. Uma das opções mais tradicionais para investir esse montante é a caderneta de poupança. Mas quanto esse valor renderia diariamente na poupança?

Entendendo o rendimento da poupança

Atualmente, a poupança rende 0,5% ao mês mais a Taxa Referencial (TR). Com a Selic em 10,75% ao ano e a TR em 0,09%, o rendimento anual da poupança é de aproximadamente 6,17%.

Cálculo do rendimento diário

Para calcular o rendimento diário, consideramos o rendimento anual dividido pelos dias do ano:

Rendimento anual: 6,17%

6,17% Rendimento diário: 6,17% / 365 ≈ 0,0169% ao dia

Aplicando esse percentual ao prêmio de R$ 127 milhões:

Rendimento diário: R$ 127.000.000 x 0,0169% ≈ R$ 21.463,00

Portanto, ao investir os R$ 127 milhões na poupança, o rendimento diário seria de aproximadamente R$ 21.463,00.

Aqui está uma comparação de rendimento diário para R$ 127 milhões investidos em diferentes opções além da poupança, com base nas taxas atuais:

1. Tesouro Selic

Com a Selic a 10,75% ao ano, o Tesouro Selic acompanha essa taxa de rendimento (com variações de acordo com custos e impostos). Considerando um retorno líquido aproximado de 10,75% ao ano:

Rendimento diário : 10,75% / 365 ≈ 0,0295% ao dia

: 10,75% / 365 ≈ 0,0295% ao dia Cálculo diário: R$ 127.000.000 x 0,0295% ≈ R$ 37.465,00 por dia

2. CDB (Certificado de Depósito Bancário) – 100% do CDI

O CDI geralmente acompanha a Selic, e, para um CDB com 100% do CDI, a rentabilidade anual também seria próxima de 10,75% ao ano (líquido, após IR para investimentos de longo prazo).

Rendimento diário : 10,75% / 365 ≈ 0,0295% ao dia

: 10,75% / 365 ≈ 0,0295% ao dia Cálculo diário: R$ 127.000.000 x 0,0295% ≈ R$ 37.465,00 por dia

3. Fundos de Renda Fixa

Fundos de renda fixa podem oferecer um rendimento bruto próximo a 110% do CDI, mas com taxas de administração e impostos. Considerando um retorno líquido em torno de 9,5% ao ano após deduções:

Rendimento diário : 9,5% / 365 ≈ 0,0260% ao dia

: 9,5% / 365 ≈ 0,0260% ao dia Cálculo diário: R$ 127.000.000 x 0,0260% ≈ R$ 33.020,00 por dia

Comparação dos Rendimentos Diários

Investimento Rendimento Diário Estimado Poupança R$ 21.463,00 Tesouro Selic R$ 37.465,00 CDB (100% CDI) R$ 37.465,00 Fundos de Renda Fixa R$ 33.020,00

Por que entender dos rendimentos é importante

Enquanto a poupança é segura e acessível, outros investimentos, como o Tesouro Selic, CDBs e fundos de renda fixa, oferecem rendimentos diários maiores. É importante considerar o perfil de risco e as metas financeiras ao decidir onde investir. Consultar um profissional pode ajudar a escolher a melhor opção para o seu perfil e objetivos.