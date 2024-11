Startup catarinense contrata executivo da Faria Lima para crescer no banking as a service

O paulista Leo Monte, ex-diretor responsável pela estratégia de inovação da empresa de software Sinqia, agora está no comando da CashWay, startup catarinense especializada em produtos para instituições de pagamento e fintechs.

Monte, que também foi responsável pelo crescimento da fintech Celcoin, assume o cargo com a missão de ampliar o alcance da CashWay. "Queremos fortalecer o negócio atual e incluir investimentos em inovação para criar novos produtos e modelos", diz o executivo. O grande foco para o ano que vem está na operação de clientes com altos volumes transacionais.

Para o executivo, o mercado financeiro brasileiro está em plena expansão, com investimentos em software e tecnologia bancária estimados em R$ 10 bilhões. Ele afirma que há uma demanda crescente por tecnologias que conectem produtos financeiros com empresas de outros setores, impulsionadas por soluções como Banking as a Service (BaaS), Embedded Finance e Open Finance.

“O setor vive um momento de transformação e a CashWay está bem posicionada para aproveitar essas oportunidades,” disse Monte. A empresa planeja lançar novas linhas de produtos e aumentar sua presença em setores ainda pouco explorados, buscando capturar uma fatia significativa do mercado de tecnologia financeira.

Com a chegada do novo presidente, a Cashway planeja sair do nicho financeiro tradicional e oferecer tecnologia para empresas que lidam com altos volumes transacionais, mas que ainda não têm um suporte robusto em produtos financeiros. Varejo, indústria e telecomunicações são alguns dos setores que a startup deve focar.

Quem é Leo Monte?

Leo Monte atuou por cinco anos na Sinqia, onde ajudou a consolidar a empresa como uma das principais referências em tecnologia para o mercado financeiro.

O executivo foi o responsável pela criação do Torq, hub de inovação da Sinqia, e pelo programa de Corporate Venture Capital (CVC), que investiu em mais de 120 startups do setor.

Em uma de suas principais realizações, Monte liderou um aporte de R$ 15 milhões na fintech Celcoin, que, em 2024, foi vendido ao fundo Summit Partners por mais de R$ 650 milhões, a maior rodada do setor na América Latina.