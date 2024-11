Manychat: aprenda a automatizar vendas no WhatsApp e Instagram com IA

Criar uma automação no Instagram pode ser uma estratégia poderosa para negócios que querem transformar o atendimento em uma fonte de vendas. O ManyChat, ferramenta oficial do Meta (Instagram e Facebook), permite configurar respostas automáticas e engajar com clientes usando um fluxo de mensagens personalizado, diminuindo os riscos de bloqueios. Confira o passo a passo para automatizar seu atendimento e começar a vender diretamente pelo Instagram.

1. Entenda o que é o ManyChat

O ManyChat é uma plataforma de automação que conecta contas comerciais do Instagram e do WhatsApp, permitindo configurar mensagens automáticas para engajar com potenciais clientes e capturar leads. Utilizando uma ferramenta oficial do Meta, você reduz os riscos de bloqueio, comuns em plataformas de automação de terceiros. No plano gratuito, você já consegue automatizar vendas no Instagram; o WhatsApp, porém, exige um plano pago a partir de R$100 mensais.

2. Conecte o Instagram ao ManyChat

Para começar, você precisa vincular sua conta comercial do Instagram à plataforma ManyChat. Veja como:

Acesse o ManyChat: Pesquise “ManyChat” no Google e entre no site para criar uma conta gratuita ou fazer login. Conecte o Instagram: No painel inicial, siga as orientações da plataforma para vincular sua conta do Instagram. Ao conectar, você poderá configurar automações para o perfil do seu negócio.

3. Inicie a criação da automação no ManyChat

Com a conta do Instagram conectada, você pode começar a criar seu primeiro fluxo de mensagens automatizadas.

Acesse o menu de automação: No painel do ManyChat, clique em Automação e, em seguida, selecione Nova automação. Escolha começar do zero: Apesar de haver templates prontos, criar uma automação do zero permite uma configuração mais personalizada, alinhada às suas metas de vendas e ao estilo de comunicação do seu negócio.

4. Configurando o fluxo de mensagens para vendas

No ManyChat, o fluxo é composto por gatilhos (que iniciam a automação) e por uma sequência de mensagens que conduzem o cliente pela jornada de atendimento. Para configurar:

Selecione um gatilho de início: Defina o que vai ativar a automação, como: Um comentário em uma publicação específica do Instagram;

Uma mensagem direta que contenha uma palavra-chave predefinida, como “preço” ou “curso”. Defina palavras-chave: Para iniciar o fluxo automaticamente, selecione palavras que seus clientes provavelmente usarão. Por exemplo, se um lead envia “curso”, o fluxo é ativado e começa a enviar informações sobre seus cursos.

5. Personalize as mensagens automáticas

Após configurar o gatilho, é hora de montar a sequência de mensagens que será enviada ao cliente:

Mensagem de boas-vindas: Comece com uma saudação personalizada, como “Olá, [primeiro nome]! Obrigado pelo contato. Em que posso ajudar hoje?”. Botões de resposta rápida: Adicione opções para que o usuário selecione, como “Sou advogado” ou “Quero saber sobre cursos”. Para cada escolha, configure respostas específicas e personalize o atendimento. Simule uma conversa real: Para tornar a experiência mais realista, adicione um atraso de alguns segundos entre mensagens. Você pode também gravar áudios que enviem informações detalhadas sobre seus serviços ou produtos.

6. Ofereça conversão via WhatsApp

Para facilitar a conversão e dar continuidade ao atendimento:

Insira um botão para o WhatsApp: Adicione um botão ao final do fluxo que leva o usuário ao seu WhatsApp, caso ele deseje tirar dúvidas ou continuar o atendimento por lá. Esse botão pode incluir um texto, como “Conversar pelo WhatsApp”. Configure o link do WhatsApp: No botão, insira a URL do seu WhatsApp com a mensagem de saudação automática. Isso permite que o cliente entre em contato diretamente com um clique.

Com esses passos, você cria um fluxo automatizado capaz de captar leads, engajar o cliente e transformar o atendimento no Instagram em uma poderosa ferramenta de vendas. Para empresas que ainda não exploram automação, o ManyChat pode facilitar o processo e reduzir o tempo de resposta a novos clientes.