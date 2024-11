3T24 das varejistas: analista descarta Magalu e Casas Bahia e aposta em outra ação do setor

A temporada de balanços do terceiro trimestre (3T24) já começou no Brasil. E o resultado das varejistas são um ponto de alerta para o mercado.

Nomes importantes do setor como Magazine Luiza (MGLU3) e Casas Bahia (BHIA3) não vivem um bom momento na Bolsa. No ano, as ações dessas varejistas caem -57,37% e -68,83% respectivamente.

Assim, muitos investidores aguardam os resultados do 3T24 para decidir se vale a pena incluir ações do varejo na carteira e quais delas escolher.

Contudo, Henrique Cavalcante, analista da Empiricus Research, aponta que não necessariamente a ação que vai ter melhor desempenho é a da empresa que vai apresentar o melhor resultado no 3T24.

Segundo o analista, uma ação do varejo, quase “fora do radar”, pode surpreender o mercado. Ainda de acordo com as estimativas da casa, o papel tem potencial para valorizar 54%.

Quais serão as surpresas e as decepções do varejo no 3T24?

Na última segunda-feira (21), o analista participou do programa Giro do Mercado no canal do Money Times, e apontou que, no geral, as suas expectativas são positivas para os resultados do segmento de varejo.

Para Cavalcante, o terceiro trimestre deve manter a continuidade na melhora dos resultados, assim como nos trimestres passados.

Boa parte disso se deve às mudanças feitas por essas companhias para se ajustarem ao período de alta de juros entre 2022 e 2023. Nos últimos anos as empresas desse setor buscaram reduzir a alavancagem, reduziram a estrutura corporativa e podem colher os benefícios dessas mudanças no 3T24

Entretanto, ele destaca que este é um setor bem grande com várias subcategorias e, nesse sentido, alguns grupos podem performar melhor no 3T24. De acordo com o analista, varejistas como Casas Bahia e Magazine Luiza devem continuar penalizadas.

Ele explica que os números apresentados por essas companhias devem ser melhores, mas o cenário competitivo para essas empresas ainda é bem difícil.

Isso porque as varejistas estrangeiras estão “espremendo companhias como Magalu e Casas Bahia”. Henrique pontuou que, nos últimos anos, empresas como Mercado Livre e Amazon tomaram grande parte do marketshare.

Assim, na visão do analista, os melhores resultados da temporada devem ser apresentados pelo varejo de moda. Um dos motivos para acreditar que este grupo deve se destacar é que essas empresas fizeram importantes ajustes em suas operações.

Tais ajustes, combinado com a queda do desemprego e economia ainda em expansão, podem beneficiar essas companhias. O analista ainda acrescenta que o ticket médio dos produtos comercializados é baixo, o que facilita um aumento nas vendas diante de uma leve melhora do ambiente macroeconômico.

Nesse aspecto ele destaca que, um dos melhores resultados da temporada em termos de números deve ser o da Renner (LREN3).

Entretanto, o analista faz a seguinte ressalva: do ponto de vista das ações a varejista de moda pode não ser o principal destaque do setor na Bolsa. Segundo Cavalcante, uma outra companhia pode ser a surpresa do trimestre.

Conheça a varejista com upside potencial de 54% e saiba tudo sobre a temporada de resultados do 3T24

Embora o analista acredite que a Renner deve apresentar um dos melhores resultados do 3T24, outra varejista pode entregar mais retornos na bolsa, mediante a apresentação dos balanços.

O motivo é simples, o mercado antecipa tendências. Ou seja, segundo Henrique, o preço das ações da Renner já incorporam o possível resultado positivo da companhia no terceiro trimestre.

Em contrapartida, o analista acredita que o Grupo SBF (SBFG3), dono da Centauro e distribuidor da Nike no Brasil, pode ser uma surpresa para os investidores. Cavalcante ressalta que o mercado não espera muito da companhia, mas nas suas estimativas a varejista deve reportar números bons.

Outro ponto a favor da dona da Centauro é que suas ações estão com desconto. O analista disse que a SBF negocia a um múltiplo de 7 vezes preço sobre lucro, enquanto seus pares negociam, em média, a “11, 12 vezes”.

Nesse sentido, os analistas da Empiricus estimam que o preço da ação deveria ser de R$ 21, mas a companhia fechou o pregão de segunda-feira (23) negociada a R$ 13,66. Ou seja, estamos falando de um ativo com potencial de 54% de valorização e a temporada de resultados pode ser um “gatilho”.

O balanço do 3T24 do Grupo SBF será divulgado no dia 11 de novembro, mas até lá, outras varejistas, bem como companhias de diversos setores vão apresentar seus resultados do trimestre e você pode acompanhar tudo em uma cobertura exclusiva do Money Times.

*Este conteúdo é apresentado por Empiricus.