Banco do Brasil confirma acordo de US$ 1 bilhão com China Development Bank

O Banco do Brasil comunicou, em documento enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na terça-feira, 20, que celebrou um termo de compromisso de US$ 1 bilhão com o China Development Bank (CDB). O acordo permite “expandir suas operações de financiamento nas áreas de infraestrutura, agronegócio, exportação e importação”.

O acordo foi assinado em Pequim durante uma viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à China, cujo objetivo é aumentar a cooperação financeira entre as instituições e fortalecer os laços econômicos entre os países.

Segundo comunicado do BB, o acordo para obtenção de linha de crédito foi feito em curso normal dos negócios da companhia, visando diversificar a base de captação e em linha com a sua estratégia de gestão de ativos e passivos. O passo se assemelha a outras operações realizadas tanto no mercado local quanto no mercado internacional.

O banco afirma ainda que isso tem um impacto muito pequeno quando comparado ao total das dívidas financeiras do Banco do Brasil, que são mais de R$ 2 trilhões — esse impacto representa menos de 0,3% desse total.

"A operação não tem potencial de influenciar na cotação dos valores mobiliários de sua emissão ou na decisão dos investidores sobre mantê-los ou negociá-los, nem afeta a cotação desses valores ou o exercício de direitos dos investidores", diz o BB em nota a investidores.