Balanços da Vale, Petrobras, Ambev, Santander e o que mais move o mercado

Os índices futuros de Nova York operam em queda na manhã desta quinta-feira, 28, após a confirmação da alta juro em 0,75 ponto percentual pelo Federal Reserve (Fed) ter estendido os ganhos na última tarde. Ainda que a magnitude fosse a mais aguardadas, uma elevação mais dura para controlar a inflação americana era tida por economistas como possível, ainda que improvável. O discurso do presidente do Fed (Fed), Jerome Powell, considerado mais suave, também contribuiu para o maior apetite ao risco na véspera.

O Índice Nasdaq fechou o último pregão com com mais de 4% de alta, enquanto o Ibovespa, no Brasil, teve seu melhor pregão desde o início do mês ao subir 1,67%. Passada a euforia com o Fed, o clima é ligeiramente negativo no mercado internacional nesta manhã, conforme investidores voltam as atenções para a temporada de balanços do segundo trimestre.

O principal destaque de Nova York, são as ações da Meta (ex-Facebook), que desabam mais de 5% no pré-mercado da Nasdaq, com investidores reagindo ao balanço da companhia divulgado ontem. A empresa de Mark Zuckerberg apresentou lucro líquido por ação de US$ 2,46 e receita líquida de US$ 28,82 bilhões. Ambos os indicadores saíram abaixo do consenso de mercado.

Por falar em balanços, o mercado brasileiro se prepara para o dia mais importante (e talvez o mais agitado) da temporada de resultados do segundo trimestre. Serão onze empresas divulgando balanços, sendo algumas das maiores da bolsa brasileira.

Desempenho dos indicadores às 7h (de Brasília):

Dow Jones futuro (Nova York): - 0,14 %

S&P 500 futuro (Nova York): - 0,35%

Nasdaq futuro (Nova York): - 0,76%

FTSE 100 (Londres): - 0 ,21%

DAX (Frankfurt): - 0,01%

CAC 40 (Paris): + 0,05%

Hang Seng (Hong Kong): - 0,23%

Shangai Composite (Xangai): + 0,21%

Nikkei 225 (Tóquio): + 0,36%

Ambev

Quem já apresentou resultado do período foi a Ambev (ABEV3), com lucro líquido ajustado de R$ 3,08 bilhões, 4,2% acima do mesmo período do ano passado. A receita líquida saltou 14,5% no mesmo período para R$ 18 bilhões, com destaques para as expansões da divisão bebidas não alcoólicas no Brasil e para a América do Sul.

Santander

Outro resultado já divulgado nesta manhã foi o do Santander Brasil (SANB11). A divisão brasileira do banco espanhol teve lucro líquido de R$ 4,08 bilhões, praticamente estável em relação aos R$ 4 bilhões do segundo trimestre de 2021. A receita com serviços e tarifa bancária cresceu 5,87% para R$ 4,88 bilhões. O retorno sobre patrimônio médio (ROAE, na sigla em inglês) ficou em 20,8%.

Petrobras e Vale

As duas maiores empresas de commodities do país, Vale (VALE3) e Petrobras (PETR4), irão divulgar seus resultados apenas após o encerramento do pregão. O consenso da Bloomberg para o resultado da maior petrolífera do país, é de lucro líquido de R$ 35,72 bilhões no segundo trimestre, Ebtida ajustado de R$ 91,31 bilhões e R$ 162,8 bilhões em vendas.

Outro balanços

Ainda estão previstos para hoje os balanços da GOL (GOLL4), Cteep (TRPL4), EcoRodovias (ECOR3), Hypera (HYPE3), Multiplan (MULT3), Vamos (VAMO3) e Vulcabras (VULC3). Desses, somente o da GOL está previsto para antes da abertura do pregão. Investidores também devem reagir neste pregão à bateria de resultados divulgados na última noite, entre eles os da Suzano (SUZB3), Odontoprev (ODPV3), Assaí (ASAI3), GPA (PCAR3), Dexco (DXCO3) e Energias do Brasil (ENBR3) reportaram seus números.

