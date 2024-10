B3: bolsa fechará mais tarde a partir da próxima semana; veja data e horário

Com o fim do horário de verão nos Estados Unidos, os horários de negociação dos mercados de bolsa e balcão no Brasil irão sofrer alterações. A partir da próxima semana-feira, dia 4 de novembro, as negociações na B3 irão ocorrer até uma hora mais tarde.

A mudança é somente válida para o fechamento. A pré-abertura será mantida das 9h45 e, poucos minutos depois, às 10h, ocorre a abertura das negociações à vista, tanto do Ibovespa, quanto de outros índices.

Com isso, as operações de ações no mercado à vista e fracionário, os BDRs (Brazilian Depositary Receipts), as negociações dos Fundos de Investimentos, os ETFs de renda variável e as operações no mercado de balcão serão finalizadas às 17h55, acompanhando o fechamento das bolsas americanas.

Já o mercado de derivativos europeus terão novos horários de negociação a partir do dia 28 de outubro. Tanto os contratos futuros e operações estruturadas referenciados do índice futuro DAX, quanto o futuro do Euro Stoxx 50, começarão às 9h e terminarão às 13h20.

Novo cronograma do mercado de ações

Os horários a seguir estarão em vigor a partir de 4 de novembro de 2024.

Mercado à vista: Pré-abertura das 9h45 às 10h | Negociação normal das 10h às 17h55 | Call de fechamento das 17h55 às 18h

Pré-abertura das 9h45 às 10h | Negociação normal das 10h às 17h55 | Call de fechamento das 17h55 às 18h Fracionário: Pré-abertura das 9h45 às 10h | Negociação normal das 10h às 17h55 | Call de fechamento das 17h55 às 18h

Pré-abertura das 9h45 às 10h | Negociação normal das 10h às 17h55 | Call de fechamento das 17h55 às 18h Mercado de opções: Pré-abertura das 9h45 às 10h | Negociação normal das 10h às 17h55 | Call de fechamento das 17h55 às 18h15

Pré-abertura das 9h45 às 10h | Negociação normal das 10h às 17h55 | Call de fechamento das 17h55 às 18h15 Bovespa Mais - todos os ativos: Pré-abertura das 9h45 às 10h | Negociação normal das 10h às 17h55 | Call de fechamento das 17h55 às 18h

Pré-abertura das 9h45 às 10h | Negociação normal das 10h às 17h55 | Call de fechamento das 17h55 às 18h BDRs: Pré-abertura das 9h45 às 10h | Negociação normal das 10h às 17h55 | Call de fechamento das 17h55 às 18h05

Pré-abertura das 9h45 às 10h | Negociação normal das 10h às 17h55 | Call de fechamento das 17h55 às 18h05 Fundos de Investimentos: Pré-abertura das 9h45 às 10h | Negociação normal das 10h às 17h55 | Call de fechamento das 17h55 às 18h

Pré-abertura das 9h45 às 10h | Negociação normal das 10h às 17h55 | Call de fechamento das 17h55 às 18h ETFs de renda variável: Pré-abertura das 9h45 às 10h05 | Negociação normal das 10h05 às 17h55 | Call de fechamento das 17h55 às 18h

Pré-abertura das 9h45 às 10h05 | Negociação normal das 10h05 às 17h55 | Call de fechamento das 17h55 às 18h ETFs de renda fixa: Pré-abertura das 9h45 às 10h | Negociação normal das 10h às 16h55 | Call de fechamento das 16h55 às 17h25

Pré-abertura das 9h45 às 10h | Negociação normal das 10h às 16h55 | Call de fechamento das 16h55 às 17h25 Mercado de balcão organizado - todos os ativos: Pré-abertura das 9h45 às 10h | Negociação normal das 10h às 17h55 | Call de fechamento das 17h55 às 18h

Pré-abertura das 9h45 às 10h | Negociação normal das 10h às 17h55 | Call de fechamento das 17h55 às 18h Opções sobre índice de ações: Pré-abertura das 9h45 às 10h | Negociação normal das 10h às 17h50 | Call de fechamento das 17h50 às 18h15

Que horas vai abrir e fechar a bolsa de valores?

O horário de negociação no mercado à vista começa às 10h e encerra às 17h55. A pré-abertura ocorre entre 9h45 e 10h, enquanto o after-makert será entre 18h25 e 18h45.

O que é o Ibovespa?

O Índice Bovespa foi criado em 2 de janeiro de 1968. Antes do Ibovespa, as cotações das ações eram negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (SPSE). A SPSE buscava criar um índice que fosse uma boa representação das ações mais negociadas na bolsa, com algumas mudanças metodológicas para considerar o pagamento de dividendos, desdobramentos etc.

Qual a importância do Ibovespa?

O Índice Bovespa é importante por diversas razões, entre elas:

Medir o desempenho histórico do mercado;

Utilização como benchmarks, onde os gestores de fundos podem medir seu desempenho;

Calcular o risco sistemático e o custo do capital próprio das empresas;

Refletir os sentimentos dos investidores;

Aumentar a visibilidade das empresas que o compõem;

Representam a saúde econômica em diversos setores.