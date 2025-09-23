Ata do Copom, Lula na ONU e discurso de Powell: o que move os mercados

Os investidores começam esta terça-feira, 23, atentos à divulgação da ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) e a uma entrevista do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que devem orientar expectativas sobre os próximos passos da política econômica.

Já em Nova York, o discurso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na abertura da Assembleia Geral da ONU acontece em meio ao aumento das tensões políticas entre Brasil e Estados Unidos.

No exterior, a fala do presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell, no início da tarde, concentra as atenções após o corte de juros na semana passada.

No radar hoje

A agenda doméstica começa às 8h com a publicação da ata do Copom pelo Banco Central, documento que detalha a decisão de reduzir a Selic e que pode trazer sinais sobre o ritmo de cortes à frente.

No mesmo horário, Haddad concede entrevista ao programa ICL Notícias.

Às 8h também sai a sondagem do consumidor da FGV, seguida, às 10h, pela sondagem industrial da CNI.

Ainda pela manhã, às 10h, Lula faz seu discurso na ONU, evento acompanhado de perto pelos mercados em razão da escalada diplomática com Washington, após os Estados Unidos anunciarem sanções contra a esposa de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).

Pouco depois, às 10h30, a Receita Federal divulga os dados de arrecadação de agosto. O dia inclui ainda leilão de NTN-B e LFT pelo Tesouro Nacional às 11h45.

Mercados internacionais

Nos Estados Unidos, às 10h45 sai o PMI composto preliminar de setembro da S&P Global.

Às 11h serão divulgados o índice de confiança do consumidor do Conference Board e os dados de vendas de moradias novas em agosto.

Já às 13h35, Powell fala em evento da Câmara de Comércio de Providence, em meio ao debate interno no Fed sobre a trajetória dos juros.

Mais tarde, às 21h30, saem os PMIs do Japão medidos pelo Jibun Bank.