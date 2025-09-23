Lula na ONU: saiba qual o horário do discurso do presidente e onde assistir

O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), discursa nesta terça-feira, 23, como o primeiro líder a falar na 80ª Assembleia Geral da ONU.

Essa será a primeira vez neste ano que os presidentes Lula e Donald Trump, dos Estados Unidos, estarão no mesmo evento, com discursos em sequência, em um cenário de tensões nas relações entre Brasil e Estados Unidos.

O governo Trump impôs sanções contra membros do governo brasileiro e tarifas de 50% sobre produtos do Brasil, o que gerou uma crise bilateral.

Enquanto Lula e Trump devem defender ideais opostos em questões como multilateralismo e mudanças climáticas, ambos buscam fortalecer suas alianças globais. Lula participará de discussões sobre a Palestina e o clima, enquanto Trump abordará questões da Guerra da Ucrânia e da Palestina, além de tentar estreitar laços com líderes de outros países.

Por que o Brasil abre os discursos da Assembleia Geral da ONU há 70 anos?

O Brasil é o primeiro país a discursar na Assembleia Geral da ONU já há 70 anos. Isso acontece porque o país desempenhou um papel fundamental na fundação da organização, especialmente pela atuação do diplomata Oswaldo Aranha, que presidiu sessões decisivas e teve papel crucial na aprovação da criação do Estado de Israel em 1947.

A tradição começou em 1955 e se consolidou como uma forma simbólica de reconhecer a relevância histórica do Brasil nos trabalhos iniciais da ONU.

Que horas é o discurso de Lula?

O discurso de Lula começará por volta das 10h (horário de Nova York), após as falas do secretário-geral da ONU, António Guterres, e da presidente da Assembleia Geral, Annalena Baerbock. Trump também discursará logo em seguida, sendo o segundo a falar.

Onde assistir?

A transmissão ao vivo do discurso de Lula e Trump será realizada por meio de várias plataformas: