CEO do Mercado Livre vende US$ 320 milhões em ações

Marcos Galperin, cofundador e CEO do Mercado Livre, vendeu 150.000 ações por meio de sua empresa, Megaliga No 1 Limited Partnership. Cada ação foi vendida por cerca de US$ 2.165, gerando aproximadamente US$ 320 milhões, conforme documentos oficiais divulgados.

No ano, as ações da companhia acumulam alta de 22,72% na Nasdaq. O Mercado Livre é a companhia mais valiosa da América Latina, com valor de mercado estimado em US$ 110 bilhões.

O Mercado Livre divulgou na última semana um lucro líquido melhor do que o esperado para o quarto trimestre de 2024, quase quatro vezes maior do que o registrado no mesmo período de 2023.

A empresa informou que seu lucro líquido entre outubro e dezembro alcançou US$ 639 milhões, um aumento de 287% em relação ao ano anterior, superando as expectativas de US$ 401,5 milhões, conforme pesquisa da LSEG. A receita líquida atingiu US$ 6,1 bilhões, também acima das estimativas de US$ 5,9 bilhões e 37% superior ao resultado do ano anterior.

A empresa segue sua estratégia de crescimento no e-commerce e na fintech. Entre outubro e dezembro, a margem operacional subiu de 10,5% no terceiro trimestre para 13,5% no quarto trimestre de 2024. A receita líquida no quarto trimestre foi de US$ 6,1 bilhões, um aumento de 37% em relação ao ano anterior. O lucro líquido foi de US$ 639 milhões, com crescimento de 67% na comparação anual, excluindo custos não recorrentes. O volume de vendas brutas (GMV) atingiu US$ 14,5 bilhões, com crescimento de 8%.

O Mercado Livre ultrapassou 100 milhões de compradores únicos anuais no marketplace, enquanto sua fintech, Mercado Pago, alcançou 61 milhões de usuários ativos mensais, um crescimento de 34% ano contra ano. A empresa gerou US$ 1,3 bilhão de fluxo de caixa livre ajustado no ano, com um forte desempenho no quarto trimestre, onde registrou US$ 680 milhões.