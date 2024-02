Amor em baixa? Por que os aplicativos de namoro, como Tinder e Bumble, desabam 80% na bolsa

O amor da sua vida pode estar mais perto do que você imagina, provavelmente, a apenas alguns cliques de distância. Isso é o que sugere um extenso estudo realizado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que mostra que 60% dos casais atuais estão sendo formados pela internet. Essa proporção veio crescendo desde o fim dos anos 1990 e se tornou o principal meio para os casais se conhecerem nos anos 2010. O período remete à oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) do Match Group, dono de uma série de aplicativos de namoro, como Tinder e Hinge.

Do flerte à crise com o mercado

As ações do Match Group bateram pico durante a pandemia, sem a possibilidade de encontros em bares ou mesmo no trabalho e faculdade, o meio virtual se tornou uma ferramenta ainda mais importante para encontrar aquela crush. O momento positivo para o setor levou a principal concorrente, o Bumble, a abrir capital. O IPO saiu a US$ 43 por ação e ainda no primeiro dia de negociação o preço saltou para US$ 76,5. O que ninguém sabia era que aquele foi um dos últimos dias de amor entre o mercado e os aplicativos de namoro.

Desde então, as ações do Match Group e Bumble acumulam perdas avassaladoras. Desde os picos de 2021, a dona do Tinder já caiu 80% e a da Bumble, 82%. As quedas são relacionadas a questionamentos sobre a sustentabilidade do nível de crescimento que esses aplicativos vinham apresentando.

Após o súbito crescimento de usuários pagos apresentado durante a pandemia, o número de usuários pagos do Match Group vem caindo desde 2022. Em 2023, a baixa foi de 5%, sendo de 8% no Tinder, o principal aplicativo da holding. Esse declínio ocorre após a plataforma ter aumentado o preço de suas assinaturas nos Estados Unidos. No quarto trimestre, a receita média por usuário pago do Tinder foi de 21% para US$ 16,49. O grupo de usuários pagos é formado, majoritariamente, por usuários homens que buscam maior exposição na plataforma e curtidas ilimitadas.

"Estimamos que o impacto das otimizações de preços de 2023 sobre os pagantes esteja praticamente completo e continuamos confiantes de que as mudanças de preços criaram uma base de Pagadores mais sustentável e saudável no futuro", afirmou o Match Group na apresentação de resultado.

Os números mais baixos, no entanto, ligam o alerta sobre se este mercado já não estaria saturado. São 15 milhões de usuários pagos no Match Group, sendo 10 milhões apenas no Tinder. Dois anos atrás, eram 16 milhões de usuários.

A quantidade de usuários pagantes do Match Group desde 2021 é semelhante à entrada de 800.000 pagantes nas plataformas do Bumble. Com aplicativo focado em oferecer uma melhor experiência para o público feminino (são as mulheres que sempre iniciam as conversas, por exemplo), o Bumble tem ganhado espaço nos últimos anos. Mesmo ganhando terreno de seu maior rival, uma luz amarela já acendeu na empresa, com queda da taxa de crescimento de receita.

O aumento anual do faturamento, que foi de 47% em 2021, desacelerou para 23% no terceiro trimestre 2023, o último divulgado pela companhia. Pior: isso tudo acompanhado de quedas sucessivas no valor médio recebido por usuário pago. Nesses dois anos, o recuo foi de 7,16% para US$ 28,38. O crescimento, portanto, tem sido sustentado exclusivamente pelo crescimento do número de usuários pagos em sua base, que chegou a 2,6 milhões no Bumble e em 3,8 milhões em toda o grupo, que também abarca o aplicativo Badoo e Fruitz.

A nova aposta do Bumble para reacelerar o crescimento foi a troca de CEO, com a saída da fundadora Whitney Wolfe Herd e entrada da brasileira ex-CEO do Slack Lidiane Jones. No Match Group, a mudança veio mais cedo, em maio do ano passado, com a chegada do novo CEO Bernard Kim. Ambos tem em mãos os desafios de tornar seus produtos suficientemente atrativos a ponto de seus usuários aceitarem pagar pelo produto. Ainda mais considerando que, se derem certo de mais no amor, seus usuários deixarão de assinar seus aplicativos. Ao mercado cabe a tarefa de tentar decifrar qual é o tamanho desse mercado potencial e se as ações dessas empresas já não caíram o suficiente.

Ficou barato?

Entre os analistas que cobrem o setor há um forte consenso de compra para esses papéis, segundo compilação da Nasdaq. Mas nem os mais otimistas esperam que as ações subam rapidamente para o patamar que estavam em 2021, quando o mundo ainda vivia sob os efeitos da pandemia. A mediana do preço-alvo de 26 analistas para as ações do Tinder está em US$ 44,2, representando um potencial de alta de 17,3%. Já o preço-alvo mediano de 22 analistas para o Bumble é de US$ 16,5, com upside de 21% em relação à cotação atual.

Como vantagem essas empresas tem o fato de terem conseguido apresentar sucessivos aumentos de receita nos últimos anos, mesmo em um cenário mais desafiador para o setor. Outras duas vantagens é que o negócio é facilmente escalável e, por terem gastos relativamente baixos, possuem margens relativamente elevadas. No quarto trimestre, o Match Group lucrou US$ 362 milhões, 26% a mais que no mesmo período de 2022, com uma margem de 27%. Já o Bumble vem de uma queda de lucro de 12% para US$ 26,405 milhões, puxada por maiores gastos administrativos e com propaganda.